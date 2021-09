Fließige Helfer und glückliche Läufer: So war der Usedom-Marathon 2021

Wolgast

Bewegung an der frischen Luft macht hungrig. Und besonders ausgezehrt ist jeder Sportler, der zuvor mehr als 21 bzw. 42 Kilometer gelaufen ist. Damit die Energiezufuhr nach dem Halbmarathon beziehungsweise Marathon im Wolgaster Sportforum gewährleistet ist, standen Detlef Wieseler und sein Team vom Deutschen Roten Kreuz seit dem frühen Morgen mit dem Betreuungszug im Sportforum und bereiteten Erbsensuppe, Gulasch und Gemüsepfanne vor. Mit knapp 700 Portionen rechnet Wieseler an diesem Tag. Sein Team gehörte am Wochenende zu den unzähligen Helfern, die auf und neben der Strecke für einen reibungslosen Ablauf der ersten sportlichen Großveranstaltung in Vorpommern seit Ausbruch der Corona-Pandemie sorgten.

Horst Trettin aus Garz (Jahrgang 1935), gratulierte dem Sieger im Halbmarathon als erster. Trettin lief früher etliche Marathon – auch auf Usedom. Quelle: Hannes Ewert

Helfer waren im Juli noch im Katastrophengebiet unterwegs

Noch im Juli standen Wieseler und sein Team mit der DRK-Feldküche am anderen Ende von Deutschland und verpflegten erschöpfte Helfer im Überflutungsgebiet in Ahrweiler. „Mit Worten ist dies gar nicht zu beschreiben, was dort passiert ist“, sagt Wieseler. Hunderte Portionen Essen kochte das DRK-Team für die Menschen vor Ort. Viel Leid, Tränen und erschöpfte Menschen sahen sie. „Es war wie in einem Kriegsgebiet“, sagt er. Am Samstag erlebten die Ehrenamtler quasi ein Kontrastprogramm: glückliche Läufer mit ihren Medaillen um den Hals, dem alkoholfreien Bier in der Hand und durchgeschwitzten Shirts. „Das Feedback kommt hier auf dem direkten Weg. Wir alle mögen den Kontakt mit den Menschen“, erklärt Wieseler.

Detlef und Jutta Wieseler gehören zum Betreuungszug des DRK und sorgten für das Essen. Quelle: Hannes Ewert

Nach dem Start des Halbmarathons war das Feld noch relativ dicht beieinander. Quelle: Tilo Wallrodt

Sportler aus dem In- und Ausland dabei

431 Läuferinnen und Läufer gingen am Samstag in Swinemünde und Wolgast an den Start, um an ihre sportlichen Grenzen zu gehen. 158 Männer und Frauen nahmen die volle Distanz von 42,195 Kilometern in Angriff, 183 Sportler tummelten sich auf der halben Distanz. Weitere 90 Hobbysportler teilten sich auf 18 Staffeln auf und teilten sich zu fünft die Marathon-Strecke.

Auch nach 42,195 Kilometern konnte er noch lachen: Frank Profe von der Insel Usedom belegte den 4. Platz. Quelle: Hannes Ewert

Für Maciej Łucyk aus Polen war es (wiedermal) ein besonderer Tag, denn er holt sich auf dem 42,195 Kilometer langen Distanz vom Swinemünder Stadion ins Wolgaster Sportforum mit einer Zeit von 2:44:06 Stunden den ersten Platz. Zum siebenten Mal in Folge! Mit viereinhalb Minuten Abstand folgte auf Platz 2 Chris Eidhof aus Fürstenberg, dahinter reihte sich Sławomir Rusak mit einer Zeit von 2:49:48 Stunden ein.

Sieger Maciej Łucyk (Mitte) mit dem Zweitplatzierten Chris Eidhof und Sławomir Rusak (r.). Quelle: Hannes Ewert

Usedom-Marathon war das Training für Berlin

Für Chris Eidhof aus Brandenburg war der Usedom-Marathon sozusagen ein langer Trainingslauf und die Generalprobe für einen weiteren Härtetest. „In drei Wochen starte ich beim Marathon in Berlin. Heute wollte ich meine Form testen“, erklärt der gebürtige Holländer. Auch der Marathon-Gewinner Łucyk möchte in drei Wochen beim Berlin-Marathon an den Start gehen. Im kommenden Jahr will der Mann aus Posen wieder beim Usedom-Marathon dabei sein. „Natürlich bin ich dabei“, sagt er.

Den zweiten Platz beim Staffelmarathon belegte ein Team der Usedomer Laufmützen. Quelle: Hannes Ewert

Für André Lubitz aus Lassan war es ein erfolgreicher Tag. Quelle: Hannes Ewert

Platz 1 bei den Frauen auf der Marathonstrecke belegte Karolina Wasniewska in einer Zeit von 3:04:54. Silber und Bronze holten sich Anne Stephan (3:29:44) und Birgit Grewe (3:56:47).

Sieger im Halbmarathon: Artur Karcz (r.), Valentyna Veretska (2. Platz, M.) und Grzegorz Terlikowski. Quelle: Hannes Ewert

Sieben Mal in Folge holte Maciej Łucyk beim Usedom-Marathon den 1. Platz. Quelle: Hannes Ewert

183 Teilnehmer beim Halbmarathon

Das größte Starterfeld gab es in diesem Jahr beim Halbmarathon. Die Strecke führte vom Wolgaster Sportforum hinaus auf die Insel Usedom über die Dörfer in Richtung Krummin und zurück. Artur Karcz aus Polen war in Top-Form und landete nach 1:15.07 Stunden auf dem ersten Platz. Die beste Läuferin wurde Valentyna Veretska aus der Ukraine mit 1:17:02 Stunden. Den dritten Platz belegte Grzegorz Terlikowski mit einer Zeit von 1:17:26 Stunden.

Lässt sich von ihnen Freunden feiern: Marathon-Siegerin Karolina Waśniewska. Quelle: Hannes Ewert

Marathon-Chef zufrieden mit dem Lauf-Event

Manfred Hoppach, dem Vorsitzenden des Usedom-Marathon e. V., fiel nach den Läufen sprichwörtlich ein Stein vom Herzen, dass die Veranstaltung so wie geplant durchgeführt werden durfte. „Seit Monaten organisiert man das Event, sammelt Helfer, Sponsoren und Unterstützer zusammen. Umso glücklicher ist, dass die Veranstaltung in dieser Zeit auch stattfinden kann“, sagt er. Rund 60 Halbmarathonläufer und 40 Marathonläufer sind allerdings nicht am Start erschienen. „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass derzeit zahlreiche andere Laufevents in M-V stattfinden.

Sorgte nach dem Rennen dafür, dass die Läufer ihre Medaille bekommen: Sabine Hoppach. Quelle: Hannes Ewert

Andere Sportler können allerdings aus privaten oder gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Das Startgeld aus diesem Jahr wird ihnen aber für das kommende Jahr gutgeschrieben“, sagt er.

Die Geschwister Cornelia und Anke Hoppach sorgten nach dem Zieleinlauf für die Getränke. Quelle: Hannes Ewert

Allen Teilnehmern gebührt große Hochachtung

Unter den Gratulanten im Sportforum war auch Sportministerien des Landes, Stefanie Drese: „Ich gratuliere allen Siegern und Platzierten der Marathon-Läufe in den verschiedenen Wertungen von ganzem Herzen, ihnen gebührt meine größte Hochachtung. Den gleichen Respekt zolle ich auch all jenen, die ebenfalls auf der Strecke waren – ganz gleich welche Distanz oder welche Zeit“, sagte sie.

Morgens war es auf der Wolgaster Peenebrücke noch relativ neblig. Später kam die Sonne raus. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Hannes Ewert