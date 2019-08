Ahlbeck

Ein polnischer Staatsangehöriger hat am Sonnabend in Ahlbeck auf der Insel Usedom eine Verfolgungsjagd mit der Polizei ausgelöst. Er entzog sich einer Kontrolle durch Flucht auf einem gestohlenen E-Bike. Die Einsatzkräfte nahmen auf Fahrrädern und mit einem Streifenwagen die Verfolgung auf und konnten den mutmaßlichen Dieb kurz hinter der Grenze schnappen.

Anhaltesignal der Streife einfach ignoriert

Gegen 17.15 Uhr stellte eine Fahrradstreife der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald, ein Kooperationsprojekt der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und des Hauptzollamtes Stralsund, auf der Promenade in Ahlbeck den Radfahrer, einen 31 Jahre alten Polen, fest, der mit einem augenscheinlich hochwertigen E-Bike in Richtung Swinemünde unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des Mannes. Der ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Streife, beschleunigte und flüchtet mit dem Rad. Wie die Polizei mitteilt, wäre er dabei fast mit einem Bundespolizisten kollidiert. Der habe den Zusammenstoß nur durch einen beherzten Sprung zur Seite verhindern können. Die Fahrradstreife nahm die Verfolgung des in Richtung Swinemünde Flüchtenden auf und wurde dabei durch einen Streifenwagen unterstützt.

Flüchtender kollidiert mit Streifenwagen und stürzt

Dem 31-Jährige gelang es, die deutsch-polnische Grenze zu passieren. Doch 200 Meter dahinter gelang es den Einsatzkräften, ihn zu stellen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über das E-Bike und stieß seitlich leicht mit dem Streifenwagen zusammen. Er stürzte und setzte seine Flucht zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück fort. Kurze Zeit später wurde er geschnappt und bis zum Eintreffen der polnischen Sicherheitskräfte festgehalten.

Radfahrerin bei Verfolgung leicht verletzt

Erste Ermittlungen ergaben, dass das E-Bike der Marke „Diamant“ im Wert von rund 2500 Euro einen Tag zuvor in Heringsdorf entwendet wurde. Gegen den leicht alkoholisierten Mann wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, der versuchten Körperverletzung, des Widerstands gegen und des versuchten tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, kam es bei der Verfolgung des Mannes zu einem Zusammenstoß der eingesetzten Fahrradstreife mit einer unbeteiligten Radfahrerin. Die Frau wurde leicht verletzt.

Von Udo Burwitz