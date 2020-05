Flughafen Heringsdorf startet mit zweimonatiger Verspätung in die Saison

Zirchow

Endlich: Am Pfingstwochenende landet auf Usedom der erste Ferienflieger der Saison. Am Sonnabend, den 30. Mai, wird um 9.45 Uhr die erste Lufthansa-Maschine aus Frankfurt am Main erwartet, die eine Stunde später zum Rückflug abhebt. Damit startet der Heringsdorfer Flughafen rund zwei Monate später als ursprünglich geplant und mit reduziertem Programm in die Saison 2020.

„Der Flughafen wird zunächst mit der Frankfurt-Verbindung den Linienverkehr aufnehmen, wobei die Flugzeiten noch urlauberfreundlich angepasst werden“, informierte Flughafen-Geschäftsführer Dirk Zabel. Zur Vorbereitung des Flugbetriebes hat der Inselairport bereits ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt. Alle Abfertigungsbereiche sowie das Boardinggate und der Cateringbereich wurden mit Plexiglasscheiben ausgestattet. Die Fluggäste und Besucher werden mit Bodenmarkierungen und Hinweisschildern gelenkt und auf Sicherheitsabstand gehalten.

Zusätzliche Wartebereiche geschaffen

Desinfektionsmöglichkeiten stehen in den Eingangsbereichen sowie in den sanitären Anlagen zur Verfügung. Im gesamten Terminal gilt die Tragepflicht von Mund- und Nasenschutz. Das Flughafenpersonal wurde mit Schutzmaterialien ausgestattet und kann so auch körperlich beeinträchtigten Fluggästen zur Seite stehen. Des Weiteren werden zusätzliche Wartebereiche geschaffen, um Ansammlungen wie beispielsweise bei der Aufgabe oder Ausgabe des Gepäcks und im Wartebereich zu vermeiden.

Hoffen auf Eurowings

„Wir sind gut gerüstet und setzen darauf, dass der Verkehr ab Juni weiter hochgefahren wird“, sagte Dirk Zabel. „Insbesondere hoffen wir auf Eurowings, die für uns die Städte Stuttgart und Düsseldorf ansteuert. Weitere Ziele waren im vergangenen Jahr Zürich und Dortmund. Allerdings lassen sich derzeit dazu noch keine verbindlichen Aussagen treffen.“

Aktuell ist der Flughafen für Rettungs- und Versorgungsflüge sowie Trainings- und Tankflüge in Betriebsbereitschaft. Insgesamt verzeichnete der Inselairport im Vorjahr 20 796 Linienflugpassagiere. Das sind 5517 Linienflugpassiere mehr als im Vergleich zum Jahr 2018. Insgesamt flogen 36 179 Passagiere im Jahr 2019 über Heringsdorf.

Von Cornelia Meerkatz