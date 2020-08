Garz/Zirchow

Auf der Insel Usedom ist am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr bei Garz ein einmotoriges Flugzeug des Herstellers Pilatus Typ PC 2 abgestürzt. Dabei erlitt ein 57-jähriger Pilot tödliche Verletzungen; ein weiterer, 59 Jahre alter Pilot konnte schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt aus dem Wrack geborgen werden.

Danilo Schiefelbein aus Garz war als Erster am Unglücksort. „Ich habe das Flugzeug gehört; dann gab es einen Knall und dann kein Geräusch mehr. Da wusste ich gleich, was los ist, und bin sofort mit dem Auto hingefahren. Von mir zu Hause bis zum Unfallort sind es nur 400 Meter“, schilderte der 39-Jährige, der Mitglied der Garzer Freiwilligen Feuerwehr ist, gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Als er am Wrack eingetroffen sei, habe der Flugzeugmotor gequalmt, so dass zu befürchten gewesen sei, dass die Maschine explodiert. „Ich bin trotzdem hin und habe den einen Piloten aus der Kanzel holen können. Dieser war komplett ansprechbar, hat mit mir geredet und gesagt: ,Rette meinen Freund!‘“, berichtete der Insulaner. „Der zweite Pilot war zu stark eingeklemmt, hat aber auch noch gelebt. Er sackte in meinen Händen zusammen. Ich habe es versucht, aber habe ihn leider nicht retten können.“

Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Greifswalder Universitätsklinik geflogen. Beide Absturzopfer sind deutsche Staatsbürger und kommen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Absturz aus 40 Metern Höhe

Wie die Polizei mitteilt, war der mit zwei Personen besetzte Oldtimer vom nahen Flughafen Heringsdorf zu einem Übungsflug gestartet und aus etwa 40 Metern Höhe zu Boden gestürzt.

Der Absturz ereignete sich über einem unbebauten Gebiet in der Nähe des Flugplatzgeländes – wenige Meter neben dem Radweg, der von Garz nach Kamminke führt. Weitere Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Flugzeug wurde durch den Aufprall unterdessen total zerstört; die konkrete Höhe des materiellen Schadens ist laut Polizei allerdings noch nicht bekannt.

Wie Achim Froitzheim als Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitteilte, seien unmittelbar nach dem Eintreffen der Unglücksmeldung zunächst alle im Umkreis verfügbaren Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens geeilt, um zu helfen. Unter anderem seien sämtliche Feuerwehren der Umgebung alarmiert worden. Feuerwehrleute sicherten den Unglücksort. Auch Beamte der Polizei waren im Einsatz.

Am Nachmittag traf an Ort und Stelle überdies der Polizeihubschrauber „Merlin 02“ aus Rostock-Laage ein, der mehrfach über der Absturzstelle kreiste. Vom Hubschrauber aus hielten erst ein Polizeibeamter und anschließend ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig den Unglücksort per Kamera im Bild fest. Wie die Polizei informiert, führen der Kriminaldauerdienst Anklam und die alarmierten Mitarbeiter der Bundesstelle aus Braunschweig die weiteren Ermittlungen zur Absturzursache.

Von Tom Schröter und Tilo Wallrodt