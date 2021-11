Wolgast

Der Wolgaster Stadthafen ist nicht gerade reich an Attraktionen. Nur wenige markante Altbauten erinnern an den einst florierenden Warenim- und -export, den hier ansässige Schiffsreeder mit Handelspartnern in aller Welt trieben.

Dreh- und Angelpunkt des maritimen Geschehens war die alte Lotsenwache an der Hafenzufahrt. Vom Turm des am Ende der Hafenstraße thronenden hölzernen Wachgebäudes aus hatte das Personal dank einer balkonartig umlaufenden Galerie den ungehinderten Überblick über den nördlichen und südlichen Peenestrom sowie das Hafenbecken selbst.

Wolgaster Geschichtsinteressierte verfolgen nun die Idee, den Lotsenturm wiedererstehen zu lassen – „als maritimen und gesellschaftlichen Begegnungs- und Erlebnisort in unserem Stadthafen“, wie der Wolgaster Hafenmeister und Schiffsausrüster Henry Hahn es beschreibt. „Es geht uns darum, dass die touristische Entwicklung im Hafen wieder vorangetrieben wird. Dafür sollen mehrere kleine besondere Anziehungspunkte für interessierte Besucher geschaffen werden“, so Hahn.

Hahns Ladenlokal befindet sich an besagter Stelle in der Hafenstraße 6. Die Bausubstanz ist zum Teil über 100 Jahre alt und beherbergte zu früherer Zeit auch den Wolgaster Zollschuppen. Am peenestromseitigen Giebel lehnte bis etwa 1925 besagter Lotsenturm, dessen Besatzung große Segelschiffe sicher durch das Fahrwasser des Peenestroms dirigierte.

LAG „Vorpommersche Küste“ befürwortet Vorhaben

Mit der Idee des Wiederaufbaus nach historischem Vorbild – aussagekräftiges Bildmaterial ist vorhanden – haben die Initiatoren um Hahn die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Vorpommersche Küste“ bereits überzeugt.

Schon seit 2015 lotst die LAG Fördermittel aus dem EU-Programm Leader für vielfältige Projektideen zur Entwicklung des ländlichen Raumes in unsere Region. „In diesem Jahr unterstützen die ehrenamtlichen Mitglieder der LAG elf neue Projektideen mit rund 1,3 Millionen Euro Leader-Fördermitteln für die Umsetzung ihrer Vorhaben im Jahr 2022“, informiert Berit Müller vom Leader-Regionalmanagement in Anklam.

Der Wolgaster Hafenmeister und Schiffsausrüster Henry Hahn will mit dem Wiederaufbau des Lotsenturms für einen markanten Hingucker im Stadthafen sorgen. Quelle: Tom Schröter

Getragen werden diese Projekte von vier öffentlichen Antragstellern und sieben privaten Initiativen, zu denen auch Henry Hahn gehört. „Der hölzerne Lotsenturm im Wolgaster Hafen stellt in authentischer Bauweise an ursprünglicher Stelle die Beziehung der Stadt zum Hafen her, so dass dies weithin sichtbare Wahrzeichen mit besonderen Alleinstellungsmerkmalen zur wirtschaftlichen und kulturellen Belebung der Altstadt beiträgt“, heißt es in der Stellungnahme der LAG, deren Mitglieder das Vorhaben am 20. Oktober einstimmig befürwortet und in der Prioritätenliste auf Platz 2 gesetzt haben.

„Es wäre schön, wenn sich unsere Idee tatsächlich umsetzen ließe“, meint Hahn. Allerdings sei dies mit geschätzten Kosten von immerhin 196 500 Euro verbunden. „Auch wenn der maximale Leader-Fördersatz 70 Prozent beträgt, müssen noch rund 80 000 Euro aus anderen Quellen dazukommen.“ Außerdem, so Hahn, gehöre der betreffende Grund und Boden direkt neben seinem Verkaufs- und Werkstattgebäude der Stadt, so dass auch hier Abstimmungen zu treffen seien.

Pläne für Steganlage in Spitzenhörner Bucht

Insgesamt fünf der elf Projekte sollen in Wolgast realisiert werden. „Voraussetzung dafür ist aber in allen Projekten die Unterstützung der Stadt Wolgast bei der Bereitstellung der nationalen Kofinanzierung in Höhe von zehn Prozent der Fördersumme“, unterstreicht Berit Müller. „Ein Beschluss der Stadtvertretung dazu steht bisher noch aus.“

Ein weiteres Leader-Projekt beinhaltet die Unterstützung der Firma Insel-Safari von Gunnar Fiedler. Dieser möchte künftig klimafreundlichere Ausflüge anbieten und benötigt dafür E-Autos nebst Ladestation mit Photovoltaik, einen mobilen Toilettenwagen und ein Gruppenzelt als „fliegendes Klassenzimmer“.

In der Spitzenhörner Bucht will die Fischmarkt 3 Jacobs & Schütze GbR eine T-förmige Steganlage mit einer landseitigen Anbindung bauen. Des Weiteren plant die evangelische Kirchengemeinde St. Petri den Bau eines „Begegnungszentrums der Generationen“ auf dem Gelände der St. Jürgen-Kapelle an der Breiten Straße.

Der Wolgaster Reitverein beantragte seinerseits eine Leader-Förderung zur Anschaffung von Reitequipment und Schutzausrüstungen, um insbesondere Kinder und Jugendliche im Verein zu halten oder für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Zusätzlich beantragte der Verein Mittel für einen Doppel WC-Container.

Von Tom Schröter