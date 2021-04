Fördermittel für Kita in Pudagla: Mehr Platz durch Anbau

Pudagla

In der Pudaglaer Kindertagesstätte „Kückenhorst“ gibt es bald mehr Platz. Für den geplanten Anbau sind jetzt die Fördermittel bestätigt worden, wie Bürgermeister Fred Fischer informiert. Über ein Landesprogramm bekommen die Pudaglaer knapp 680 000 Euro. Den Rest der Gesamtkosten, die sich auf rund 900 000 Euro belaufen, finanziert die Gemeinde.

„Mit dieser guten Nachricht können die Planungsbüros nun die Ausschreibungen vorbereiten. Wenn Angebote kommen, sollte im Sommer Baubeginn sein“, sagt Julia Renz vom Bauamt des Südamtes. Im Herbst 2022 ist die Fertigstellung geplant. Gebaut werden soll bei laufendem Betrieb.

Im April 2020 hatte die Gemeinde nach 27 Jahren die Trägerschaft für die Kindertagesstätte wieder übernommen. Das Gebäude, in dem gegenwärtig 51 Kinder betreut werden, soll auf der rechten Seite einen Anbau bekommen. Sechs weitere Räume werden so geschaffen. „Die brauchen wir dringend. Fünf bis sechs Kinder werden in nächster Zeit noch in die Einrichtung kommen“, sagt Leiter Erik Peters. Deshalb will die Gemeinde zum 1. Mai eine weitere Erzieherin einstellen.

Von Henrik Nitzsche