Wolgast

Rund 835 000 Euro steuert das Land für den Ausbau der Straße Am Fischmarkt in Wolgast bei. Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) überbrachte am Dienstagnachmittag dem Bürgermeister der Stadt, Stefan Weigler (parteilos), den entsprechenden Zuwendungsbescheid per Fahrrad. Weigler selbst war zu Fuß aus seinem Rathaus dorthin geeilt, wo Straße, Geh- und Radweg bis zum Herbst dieses Jahres aus einem Guss entstehen. Die Mittel kommen aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) zur Förderung der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen etwa 1,2 Millionen Euro.

Das Vorhaben umfasst den Ausbau der Straße Am Fischmarkt zwischen Wasserstraße und Dreilindengrund inklusive des Schwarzen Wegs und stellt den sechsten und damit letzten Bauabschnitt des Wolgaster Fischmarktes dar. Vor etwa 20 Jahren wurde seinerzeit der erste Abschnitt in Angriff genommen.

Anzeige

Neuer Wendehammer geplant

Der Straßenabschnitt ist in sehr schlechtem Zustand. Auch Geh- und Radweg sind in desaströsem Zustand und nur in Teilen vorhanden. Zudem gibt es noch Teile des Gleisbetts der ehemaligen Bahnverbindung Wolgast – Kröslin. Als Notlösung hat die Stadt Wolgast die ungenutzten Gleiskörper mit Bitumen vergossen. Dadurch kommt es zu erhöhter Lärmbelästigung für die Anlieger.

Weitere OZ+ Artikel

Die Fahrbahn soll von der Wasserstraße bis hinter die Gaststätte „Zum Angler“, wo ein neuer Wendehammer entsteht, auf einer Länge von 300 Metern in Asphaltbauweise mit straßenbegleitenden Geh- und Radwegen ausgebaut werden. Damit erhöht sich die Verkehrssicherheit. Im Bereich der Kindertagesstätte „Brummkreisel“ werden die Freiflächen neu geordnet und Stellplätze angelegt.

„Durch diese Maßnahmen verbessert sich die Lebens- und Wohnqualität der Anwohner und Touristen nachhaltig. Außerdem animieren wir so immer mehr Wolgaster und Besucher, das Fahrrad zu nutzen“, betonte Verkehrsminister Christian Pegel. Bürgermeister Stefan Weigler sagte: „Wir freuen uns sehr, dass der Bau unterstützt wird. Der Fischmarkt kann sich damit auf lange Sicht wieder zu einer Flaniermeile der Wolgaster entwickeln. Denn nun werden endlich Straßenabschnitte neu gestaltet, die in wirklich schlimmem Zustand waren.“

Fahrradtourismus wird angekurbelt

Besonders wichtig ist nach seinen Worten auch die Sanierung des Schwarzen Weges, der vom Tannenkamp direkt in die Wolgaster Innenstadt führt. Der Weg soll in einer Länge von 350 Metern als Geh- und Radweg befestigt werden. Die Eschen am Weg mussten gefällt werden, da sie nicht mehr gesund waren. Neue Bäume werden nun in Richtung des Wendehammers gepflanzt sowie an der Betonstraße in Richtung Mittelhof, wo eine neue Allee entstehen soll.

Da künftig Fahrradtouristen über den Schwarzen Weg eine Abkürzung zum Anschluss an den Ostseeküstenradweg im Norden nehmen können, wird dieser attraktiver. Mit diesem letzten Bauabschnitt wird die Sanierung im Bereich des Fischmarkts abgeschlossen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober abgeschlossen sein.

Von Cornelia Meerkatz