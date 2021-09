Greifswald

Seine Reise war außergewöhnlich. „Ich bin in vier Monaten 40 000 Kilometer gefahren und habe über 50 Städte besucht“, sagt der Fotograf Carsten Sander. Seine Mission: 1000 Porträts von Europäern mit unterschiedlichen ethnischen und sozialen Hintergründen. 1000 Menschen der Europäischen Union. Von arm bis reich, von prominent bis völlig unbekannt, darunter übrigens auch zehn Greifswalder.

Ab Freitag blicken sie alle zum Teil großformatig in die Gesichter unserer Stadt, auf dem Boulevard, in Schaufenstern, als große multimediale Projektion am Pommerschen Landesmuseum, in einer Bankfiliale oder ganz intim in einer Galerie. Nach Ausstellungen in den Metropolen Brüssel, Rom, Jarkata, Helsinki und Teheran – jetzt das kleine Greifswald!

14 Stelen mit den „Faces Of Europe“, Audio- und Videobeiträgen, laden in der Fußgängermeile zum Verweilen ein. Dazu können Passanten mit ihrem Smartphone die kostenlose App getbaff downloaden. Quelle: Petra Hase

„Als ich eine Auswahl der Bilder zum ersten Mal in Berlin sah, war ich völlig geflasht“, offenbart der Greifswalder Galerist Peter Konschake. Fortan bewegte ihn nur noch ein Gedanke: „Wie bekommen wir dieses Fotokunstprojekt in unsere Stadt? Ein Projekt von höchster Qualität und Innovation, das Greifswald noch nie gesehen hat“, kommentiert er die Professionalität des Künstlerkollegen.

Eine Reise in alle 27 EU-Staaten

Über Kontakte zum Auswärtigen Amt der Bundesrepublik bahnte sich das Vorhaben seinen Weg. Denn „Faces of Europe“, wie Sander sein Werk über friedliche Koexistenz, Toleranz und gemeinsame Werte nennt, entstand vor dem Hintergrund der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands in Kooperation mit dem Außenministerium. Monatelang bereitete der Fotograf seine Reise in alle 27 EU-Mitgliedsstaaten vor, um im Juni 2020 unter den schwierigen Bedingungen der Coronapandemie aufzubrechen. Was der Düsseldorfer erlebte, übertraf all seine Erwartungen.

Faces oF Europe – ein Projekt, das um die Welt geht. Quelle: Carsten Sander

„Ich habe Menschen mit unfassbar spannenden Geschichten kennengelernt“, schwärmt der 51-Jährige und erzählt beispielhaft von der bewegenden Begegnung mit Walter Frankenstein. Ein Holocaustüberlebender deutscher Herkunft. „Er lebt in Stockholm und setzt sich mit seinen 97 Jahren immer noch gegen den Faschismus ein“, sagt Sander. Unvergesslich bleibe ihm auch Niusia Horowitz. Die heute 89-Jährige hat die Befreiung des KZ Auschwitz miterlebt und ist in Polen die letzte Überlebende, deren Name auf der Liste des Industriellen Oskar Schindler steht.

Berührende und verrückte Geschichten

„Aber es gab auch ganz unterhaltsame, völlig verrückte Geschichten“, berichtet Sander. Dabei reißt er das Leben eines großgewachsenen Esten an, der auf der Straße zufällig von einem Japaner entdeckt, als potenzieller Sumo-Ringer eingestuft wurde und im Land der aufgehenden Sonne bald darauf tatsächlich zum Meister jener Kampfsportart avancierte. „17 Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück und wurde Politiker“, sagt Carsten Sander und lacht.

Geschichte und Geschichten, die in der Ausstellung an ganz verschiedenen Orten indoor und outdoor erlebbar werden: Am Eröffnungswochenende vom 24. bis 26. September erstrahlen Sanders „Faces of Europe“ jeweils mit Beginn der Dämmerung in einer aufwändigen Video-Kunst-Projektion an der Fassade des Pommerschen Landesmuseum. Dort findet am Freitag um 19 Uhr auch die feierliche Vernissage mit musikalischer Begleitung statt. „Im Anschluss begeben wir uns auf einen Europa-Walk“, kündigt Peter Konschake an.

Die Route führt zunächst zur Caspar-David-Friedrich-Filiale der Sparkasse Vorpommern am Markt, wo ebenfalls Gesichter Europas ausgestellt werden. Weiter geht es dann in die Lange Straße, in der 14 jeweils über zwei Meter große, LED-beleuchtete und mit Lautsprechern versehene Stelen mit weiteren Porträts auf neugierige Passanten warten. Der Clou daran: Mit der kostenlos aufs Smartphone downzuloadenden App getbaff können Interessierte tatsächlich den Schicksalen der Porträtierten auf den Grund gehen. Carsten Sander hat -zig Gespräche geführt und aufgezeichnet, von denen hier ein Teil abrufbar sind. Audio- und Videointerviews vermitteln Eindrücke von dem, was er erlebte, als er mit dem rumänischen Kameramann Adrian Bocirhea (31) die Welt bereiste.

Shopping in der Innenstadt bis 22 Uhr

Darüber hinaus beteiligen sich Innenstadthändler am Gelingen der internationalen Schau: „In mehreren Schaufenstern werden Monitore aufgestellt, auf denen die Gesichter gezeigt werden“, sagt Frank Embach, Vorsitzender des Vereins Greifswalder Innenstadt (VGI). Damit setzt der Verein eine 2017 begonnene Kooperation mit der Galerie STP fort, als erstmalig Fotokunst in den Geschäften gezeigt wurde. Damals, wie auch im Folgejahr, waren es Aktfotografien. Nun hofft Embach erneut auf eine große Resonanz. „Deshalb beteiligen sich die Innenstadthändler am Freitagabend zusätzlich mit längeren Öffnungszeiten. Wir laden zum Shopping bis 22 Uhr ein“, kündigt er an.

Kostenlos Bus fahren ab 18 Uhr

Wer aus anderen Stadtteilen das Kunstprojekt und mehr in der Altstadt erleben möchte, „kann ab 18 Uhr kostenlos den Stadtbusverkehr nutzen“, verspricht Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. Über fünf Monate arbeitete er mit Peter Konschake und Carsten Sander zusammen, um Greifswalder Unternehmen für das Projekt zu begeistern. „Die Verkehrsbetriebe Greifswald“, sagt er, „konnten wir schnell in unser Boot holen.“ Aber ebenso viele andere Unterstützer, „ohne deren Hilfe dieses Projekt nie so groß geworden wäre“. Für Wittenbecher war das Werben darum eine Herzensangelegenheit: „Mit Faces of Europe erlebte ich selbst plötzlich die Nähe zur EU. Sie personalisieren in faszinierender Weise durch ihre spannenden Geschichten die zwei Buchstaben.“

Peter Konschake indes möchte mit den in seiner Galerie STP ausgestellten Porträts auch noch den Fokus auf einen weiteren Aspekt legen: Die Professionalität der Arbeiten. „Es sind absolut hochkarätige Porträts“, urteilt der Fotokünstler und freut sich auf das Fachsimpeln mit Gästen am späten Freitagabend. Denn in seinem Domizil, in der Mühlenstraße 20, werde der Europa-Walk offiziell enden. Wer tiefer ins Thema eindringen möchte, sollte sich dort auch den dicken Bildband Sanders mit allen Porträtierten anschauen.

Die Ausstellung in der Galerie, in der Bankfiliale und der interaktiven Stelen endet am 24. Oktober, bevor sie ins südspanische Malaga weiterzieht.

Von Petra Hase