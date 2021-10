Insel Usedom

Die Usedom Tourismus GmbH (UTG) und FMD-Filmemacher Deutschland setzen die erfolgreiche Marketingkampagne Sunspot Award Usedom als innovativen Fotowettbewerb fort. Vom 2. bis 9. Oktober werden zehn ausgewählte Fotografen auf die Jagd nach den besten Inselmotiven gehen.

In diesem Jahr stehen die Teilnehmer vor der Herausforderung, innerhalb von 100 Stunden in vier vorgegebenen Kategorien das beste Foto zu schießen und die Motive gleichzeitig im Sinne einer Zukunftsvision künstlerisch digital weiterzuentwickeln. Den Gewinnern stehen Preisgelder und Sachpreise im Wert von über 10 000 Euro in Aussicht.

„Die positive und imagestärkende Wirkung haben uns motiviert, das Erfolgsprojekt in diesem Jahr fortzuführen“, informiert UTG-Chef Michael Steuer. Aus rund 120 Bewerbern wurden zehn der talentiertesten Fotografen aus ganz Deutschland ausgewählt. Zusätzlich wurde ein hochkarätiges Team an Influencern verpflichtet, das während des Events sowohl über den Wettbewerb als auch über die Insel berichtet. Diverse Fotografen der Insel unterstützen den Wettbewerb und stehen der UTG als Juroren zur Seite.

Von Cornelia Meerkatz