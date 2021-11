Greifswald

Die Zahl der Coronainfektionen steigt mittlerweile wieder deutlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald liegt derzeit bei 117. Werte um die 200 und 300 sind längst in vollstellbare Nähe gerückt, auch die Zahl der Coronapatienten im Greifswalder Klinikum steigt. Trotz der besorgten Prognosen für die kommenden Wintermonate stagniert die Impfquote. Denn nach wie vor sind viele Menschen verunsichert und haben Angst vor einer Impfung. Um offene Fragen zu klären, Hintergründe zu erläutern und Sorgen einzuordnen, veranstaltet die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit der Unimedizin Greifswald ein Telefonforum zum Thema Coronaimpfung.

Um offene Fragen rund um das Thema Coronaimpfung zu klären, veranstaltet die OZ am kommenden Montag ein Telefonforum mit den Greifswalder Experten Professor Uwe Reuter, Professor Nils-Olaf Hübner und Robert Altmann. Quelle: Sven Hoppe/dpa

„Es gibt Menschen, die diese gesamte Situation verunsichert“

„Es gibt ja nicht nur die Leugner und Ideologen, die wissentlich falsche Aussagen in die Welt setzen. Es gibt auch Menschen, die diese gesamte Situation verunsichert“, sagt Professor Uwe Reuter, Ärztlicher Direktor der Unimedizin Greifswald, der am kommenden Montag von 12 bis 14 Uhr am OZ-Telefon sitzen wird, um Leserfragen zu beantworten. „Corona tauchte wie aus dem Nichts auf, mit einem Mal gab es Einschränkungen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, wie wir sie sonst nicht gewohnt waren, dann die Debatte um die Impfungen. Wenn wir jetzt ein verantwortliches Handeln der Gesellschaft verlangen, müssen wir auch Fragen beantworten, die sich den Menschen stellen“, so Reuter.

Hohes Informationsbedürfnis bei Ungeimpften

Ebenfalls am Impftelefon vertreten ist Professor Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker am Greifswalder Uniklinikum. „Ich spreche mit vielen Menschen über Corona. Das Impfen ist dabei immer ein Thema. Dabei wird deutlich, wie hoch bei vielen, gerade Ungeimpften, das Informationsbedürfnis ist – nicht anonym aus dem Internet, sondern mit einem Arzt im direkten Gespräch“, sagt Hübner. Er ist überzeugt, dass sich viele Unsicherheiten schnell aus der Welt räumen lassen, weil es sich um Fehlannahmen handele.

Die Greifswalder Experten am OZ-Impftelefon Prof. Dr. Uwe Reuter ist seit Mai 2021 Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Greifswald und ihr Vorstandsvorsitzender. Seitdem ist Prof. Reuter auch Mitglied des Corona-Krisenstabs. Vorher hatte er 18 Jahre an der Berliner Universitätsklinik Charité gearbeitet. Dort war er zuletzt Geschäftsführender Medizinischer Leiter der Kliniken für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik. Die Kinder- und Jugendmedizin ist der Bereich, in den üblicherweise die weitaus meisten Impfungen fallen. Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner ist seit 2019 Leitender Krankenhaushygieniker an der Unimedizin Greifswald. Der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin ist Berater der Landesregierung zu Covid-19. Hübner, der in Greifswald studierte, promovierte und habilitierte, ist Mitglied im medizinischen Expertenrat MV, im Sachverständigengremium Pflege und Soziales MV sowie Vorsitzender des Vereins Kompass. Im Netzwerk geht es um die koordinierte medizinische Versorgung für Patientensicherheit und sektorenübergreifenden Infektionsschutz. Robert Altmann hat von 2012 bis 2020 an der Universität Greifswald Humanmedizin studiert. Im Anschluss unterstützte er neben der Aufklärung zu sonstigen Impfungen laut Ständiger Impfkommission die Coronaambulanz bei der Kontaktnachverfolgung. Nach Tätigkeit im Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald arbeitet Altmann derzeit im Zentralbereich Hygiene und führt im Impfzentrum Greifswald Aufklärungsgespräche zu Corona-Impfungen durch.

„Langzeitfolgen wären etwas ganz Neues in der Medizin“

Eine häufig geäußerte Sorge ist, dass die Impfung Langzeitfolgen verursacht, die jetzt noch gar nicht bekannt sein können, weil es die Impfung erst seit einem knappen Jahr gibt. „Unsere jahrzehntelange Erfahrung mit Impfstoffen zeigt: Nebenwirkungen treten direkt in der ersten Zeit auf, maximal zwei Wochen nach der Impfung. Langzeitfolgen, die erst Jahre später zum Tragen kommen, wären eine Neuigkeit, wie sie die Medizin bisher praktisch nicht kennt“, erklärt Reuter. Er wirbt für die Impfung. Angesichts der vielen mit Corona in Verbindung stehenden Todesfälle sei diese unverzichtbar. „Allein bei uns im Haus sind über 100 Menschen durch dieses Virus gestorben“, so Reuter.

„Die Impfung ahmt die Natur nach“

Spätestens seit der FC-Bayern-Fußballprofi Joshua Kimmich kürzlich sagte, er wolle sich erst mit einem Totimpfstoff immunisieren lassen, ist eine Debatte über das Für und Wider im Gange. Doch was ist eigentlich der Unterschied? „Die aktuellen Impfstoffe führen dazu, dass der Körper selbst das sogenannte S-Protein des Virus produziert – so wie bei einer natürlichen Infektion übrigens auch“, erklärt Hübner. Darauf reagiere dann das Immunsystem. Bei den Totimpfstoffen werden dagegen „fertige“ Virusbestandteile gespritzt, auf die der Körper dann reagiert. „Ich kann verstehen, dass es für manche unheimlich klingt, dass ihr Körper selbst Virusprotein produziert“, so Hübner weiter. „Aber das ist genau das, was bei jeder Virusinfektion passiert. Insofern ahmt die Impfung die Natur nach“, verdeutlicht der Corona-Experte am Greifswalder Klinikum.

Geimpfte erkranken deutlich seltener und weniger schwer

Auch angesichts der noch recht jungen Debatte über eine mögliche Impfpflicht für Pflegekräfte, fühlen sich Ungeimpfte mit ihren Ängsten alleingelassen. Stimmt es denn überhaupt, dass von einer ungeimpften Pflegeperson ein höheres Ansteckungsrisiko ausgeht als von einer geimpften? „Ja, geimpftes Personal hat nicht nur ein deutlich geringeres Risiko zu erkranken. Geimpfte haben meist auch deutlich leichtere Verläufe und eine kürzere Virusausscheidung“, erklärt Hübner zu diesen sogenannten Impfdurchbrüchen. Letztlich müsse eine geimpfte Krankenschwester zudem nicht in Quarantäne und bleibt im Fall eines größeren Ausbruchs im Pflegeheim als Arbeitskraft erhalten. Hübner betont weiter: „Symptomatisch erkrankte Geimpfte sind wahrscheinlich nicht weniger infektiös als Ungeimpfte. Aber bei den asymptomatischen Verläufen, die es bei Geimpften auch gibt, ist die Virusausscheidung viel kürzer und geringer als bei asymptomatisch positiven Ungeimpften.“

Alle weiteren Fragen erwartet das Expertenteam am Montag (8. November) zwischen 12 und 14 Uhr unter folgenden Rufnummern:Prof. Dr. Uwe Reuter 03834/793 685Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner 03834/793 690Robert Altmann 03834/793 696

Von Katharina Degrassi