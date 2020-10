Frau stirbt bei Verkehrsunfall nahe Greifswald - Identität geklärt

Greifswald

Bei einem tragischen Verkehrsunfall nahe Greifswald sind in der Nacht zu Montag eine 26-jährige Frau getötet und ihr 26-jähriger Ehemann schwer verletzt worden. Das Auto mit den beiden Insassen aus Rumänien fuhr aus Richtung Stralsund kommend etwa 200 Meter vor der Esso-Tankstelle gegen einen Baum. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Dekra war vor Ort, um Spuren für die Rekonstruktion des Unfallherganges zu sichern.

Mann erfuhr erst im Krankenhaus vom Tod seiner Frau

Während die Frau noch an der Unfallursache verstarb, hatte sich der Mann bei dem Unfall einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Der 26-Jährige erfuhr erst am Montagnachmittag im Krankenhaus, dass seine Ehefrau bei dem Unfall ums Leben gekommen war. „Er hat auf die Nachricht sehr emotional reagiert“, so Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Die Identität der Frau war zunächst unklar und klärte sich erst, als der Mann berichtete, dass er gemeinsam mit seiner Frau im Wagen saß.

Anzeige

Kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt

Um den Schwerverletzten nicht weiter zu belasten, wurde die Vernehmung zunächst beendet. Deshalb sei auch noch nicht eindeutig klar, wer hinter dem Steuer gesessen habe. Vom Mann wurde vorsorglich eine Blutprobe für einen Alkohol-und Drogentest genommen. Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Nach derzeitigem Stand war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Das Auto war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Baum geprallt. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 5000 Euro. Die Stralsunder Landstraße war etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Bislang zehn Menschen bei Verkehrsunfällen im Kreis getötet

In diesem Jahr kamen bislang bei schweren Verkehrsunfällen im Kreis Vorpommern-Greifswald zehn Menschen ums Leben. Im vergangenen Jahr waren es 21 Menschen (Stand Oktober: 12). Der folgenschwerste Unfall ereignete sich im Dezember 2019. Damals starben drei Personen auf der B 109 nahe Diedrichshagen. Ein 27-Jähriger war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und kollidierte dort mit einem Fahrzeug mit zwei Insassen. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten im Auto des 27-Jährigen ein entsperrtes Handy. Der letzte tödliche Unfall nahe Greifswald ereignete sich im März. Damals starb ein 32-jähriger Fahrer auf der B 109 bei Hanshagen, als er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Beifahrer überlebte mit leichten Verletzungen.

Von Martina Rathke