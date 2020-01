Frauen aus Wolgast halten ihren Treff weiter offen

Wolgast

Nachdem der Landesverband MV des Demokratischen Frauenbundes (dfb) zum Jahresende seine Arbeit eingestellt und sich folglich auch die dfb-Ortsgruppe Wolgast aufgelöst hat, wollen die derzeit 46 Mitstreiterinnen nicht einfach auseinander laufen. Im Gegenteil: „Wir bestehen als Interessengemeinschaft weiter und wollen im Interesse der Frauen auch aktiv bleiben“, erklärt die Wolgasterin Gudrun Keller (76). Deshalb werde unverändert zu den beliebten Veranstaltungen im Frauentreff in der Heberleinstraße 4 eingeladen – immer dienstags ab 9 Uhr zum Frauenfrühstück und donnerstags ab 14 Uhr zum gemeinsamen Handarbeitsnachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Gudrun Keller war seit ihrem 24. Lebensjahr erst beim Demokratischen Frauenbund Deutschland (DFD) in der DDR engagiert, leitete dann ab 1990 die Wolgaster Geschäftsstelle der Nachfolgeorganisation dfb und trug überdies als dfb-Kreisvorsitzende Verantwortung. Zusammen mit Elke Schulz, Petra Pudack und Gisela Rickriem will sie sich für die Fortführung des Frauentreffs einsetzen. Dabei sind die Initiatorinnen der Stadt und der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH dankbar, dass diese für eine bezahlbare Miete des Anlaufpunktes sorgen.

Ein Bild vom 8. Mai 2005: Vertreterinnen des Demokratischen Frauenbundes in Wolgast legen rote Nelken am Mahnmal in der Bahnhofstraße nieder. Quelle: Steffen Adler

Gisela Rickriem ließ jetzt vor dem Hintergrund der Umorganisation die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren. Dabei konnte die 65-Jährige für die hiesige dfb-Ortsgruppe eine erstaunliche Bilanz ziehen. Die erst über ABM, später über LKZ und dann über Ein-Euro-Jobs finanzierten Mitarbeiterinnen entwickelten in dem 1991 eröffneten Frauentreff vielfältige Aktivitäten. So beteiligten sich die Frauen traditionell an den Oktoberfesten, den Integrationstagen, dem Adventscafé, an der Antigewaltwoche und der Landesliteraturwoche. Mehrere Selbsthilfegruppen fanden in ihrem Anlaufpunkt, der sich anfangs in der Baracke an der Feldstraße und ab 2000 zeitweise in der Heberleinstraße 2 befand, kostbaren Rat. Ungezählte Bedürftige erhielten Hilfe bei Amtsgängen und beim Ausfüllen von Anträgen und Bewerbungsschreiben.

Aktionen gegen Golfkrieg und für Flutopfer

Sogar ein Mädchentreff wurde anfangs eingerichtet, in einem Spielzimmer Kinder stundenweise betreut, Hausaufgabenhilfe geleistet und außerschulische Freizeitgestaltung eingeführt. Erinnert sei auch an Unterschriftensammlungen gegen den Golfkrieg und im Zuge der Debatten um den Abtreibungsparagrafen 218, an die Spendenaktion für die Flutopfer 2002 und die 2005 initiierte Aktion des dfb „Neuer Start“ zur Wiedereingliederung arbeitsloser Frauen ins Berufsleben.

Im Jahr 2007 strickten Mitstreiterinnen des Demokratischen Frauenbundes in Wolgast Kindershorts und -röcke für die ASB-Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ in der Arndtstraße. Die Kita beteiligte sich daraufhin am großen Wolgaster Festumzug am 8. Juli 2007 und gestaltete ein Bild als Rückblick auf die 1970/1980-er Jahre. Quelle: Tom Schröter

2003/2004 unterstützte die Ortsgruppe das Kleinprojekt „Stadtleben aktiver gestalten“ und 2005 häkelten die Wolgasterinnen 300 Blüten für eine Ausstellung auf der Sonneninsel Usedom. 2007 entstanden unter den flinken Frauenhänden zahlreiche historische Trachten für den Festumzug anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Wolgast. Präsent waren die Frauen zudem beim Kreissportfest, beim Herbstfest im Sozialkaufhaus „Kiek in“ in der Wilhelmstraße, beim Ferienspektakel im Familienzentrum am Paschenberg und bei der Betreuung von Migranten.

Heute ausschließlich ehrenamtlich tätig

Die früher übliche finanzielle Förderung gibt es schon seit Jahren nicht mehr. „Das Vereinsleben wurde seither ausschließlich durch engagierte ehrenamtliche Mitglieder aufrechterhalten“, betont Gisela Rickriem. Dazu gehören zum Beispiel Ostereiertrudeln, Erntedankfest, Kegelwettbewerbe, Ausflüge sowie die Weihnachts- und Faschingsfeiern. Die Frauen laden herzlich Gleichgesinnte in ihren Treffpunkt in der Heberleinstraße 4 ein, getreu dem Motto: „Niemand von uns muss einsam sein.“

Von Tom Schröter