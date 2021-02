Frauenpower im Usedomer Naturpark: Sie haben ihren Traumjob gefunden

Usedom

Frischen Wind bringen junge Damen in den Naturpark Insel Usedom. Gilles Hammer, Sophia Platzeck und Lena Rieseweber heißen die neuen Mitarbeiterinnen von Naturparkleiter Ulf Wigger. Sie verstärken das siebenköpfige Team im Usedomer Klaus-Bahlsen-Haus.

Während die aus Dresden stammende Sophia Platzeck (19) seit September ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Usedom absolviert, sind die beiden anderen Neuen unbefristet angestellt. Schon seit Mai 2020 komplettiert Gilles Hammer die vierköpfige Naturwacht-Truppe. Die gelernte Zoo-Tierpflegerin hat zwei Semester Naturschutz und Landnutzungsplanung an der Hochschule Neubrandenburg studiert sowie im vergangenen Jahr eine Ausbildung zur geprüften Natur- und Landschaftspflegerin absolviert. Im November waren die Prüfungen.

„Im Mai wurde ich eingestellt, weil ich mit der Ausbildung schon begonnen hatte“, freut sich Gilles Hammer. Nun hat die 25-Jährige ihren Abschluss in der Tasche und kann sich auf ihren vielseitigen Job im Naturpark konzentrieren. Diesen lernte sie bereits während des Studiums bei einem Praktikum im Naturpark Flusslandschaft Peenetal kennen. Damals wurde ihr klar, dass ihre berufliche Zukunft im praktischen Naturschutz liegen würde.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Naturpark Insel Usedom hilft sie derzeit beim Biber-Monitoring. Auch die Erfassung des Fischotters oder der Wintergastvögel gehören zu ihrem Arbeitsrepertoire, wie auch die Öffentlichkeitsarbeit im Infozentrum, Führungen im Naturpark und die Landschaftspflege.

Wildbienen-Vorkommen in Kalksteinbrüchen untersucht

Ganz neu dabei ist Lena Rieseweber. Die Agrarökologin hat für ihre Masterarbeit an der Georg-August-Universität Göttingen das Wildbienen-Vorkommen in niedersächsischen Kalksteinbrüchen untersucht. Ihre Erhebung war sehr aufschlussreich, da bereits 20 Jahre zuvor eine Wildbienen-Erfassung in den Steinbrüchen erfolgte. Die Hautflügler liegen ihr nach wie vor am Herzen. So hat sie schon in Erfahrung gebracht, dass es für Usedom noch keine Datenerhebung gibt, weshalb sie die Idee hat, „was mit Wildbienen zu machen“.

Das Hobby zum Beruf machen

In der Naturparkverwaltung ist Lena Rieseweber nun für die Koordination und Betreuung von Naturschutzprojekten zuständig. Für sie ist es ein Traumjob. „Ich kann mein Hobby zum Beruf machen“, sagt die 29-Jährige. Ihren Bachelor hat sie in den Fächern Biologische Diversität und Ökologie gemacht, den Master in Agrarökologie. Für sie sind es die idealen Voraussetzungen für die Arbeit im Naturpark. „Hier geht es ja darum, Naturschutz und Landwirtschaft zu verbinden“, betont Lena Rieseweber.

Da der Naturpark Insel Usedom derzeit in zwei Teams arbeitet, sind die jungen Damen nur alle zwei Wochen am Dienstsitz in Usedom. Dann ist Lena Rieseweber überwiegend im Büro anzutreffen. Sie freut sich aber schon darauf, im März beim Aufstellen der Krötenzäune mithelfen zu können. Es sei sehr wichtig, die Örtlichkeiten aus eigener Anschauung zu kennen, in denen die Betreuungsgebiete des Naturparks liegen. „Man lernt draußen unheimlich viel“, hat sie bei den bisherigen Außendiensteinsätzen mit den Kollegen der Naturwacht festgestellt.

Beide fühlen sich gut aufgenommen im Team. Das bestätigt auch Gilles Hammer. Die Naturwachtmitarbeiterin hat in den vergangenen Wochen mit ihren drei Kollegen ein großes Insektenhotel gebaut, das noch aufgestellt werden muss. „Alles, was so liegen bleibt, machen wir in der Werkstattwoche“, erklärt sie. Draußen im Gelände haben sie unter anderem ein Auge auf mögliche Vogelgrippefälle.

Hilfe bei Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

„Die Vogelgrippe kommt jedes Jahr im Winter. Sie ist gefährlich für die Geflügelhalter“, so Gilles Hammer. Bislang seien hier glücklicherweise noch keine Fälle bekannt geworden. Auch bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest hilft die Naturwacht mit. Kürzlich wurde zur Republik Polen ein Zaun gezogen, damit die Schweinepest nicht aus dem Hochrisikogebiet auf den deutschen Teil der Insel Usedom eingeschleppt werden kann.

Die Damen bringen sichtlich frischen Schwung ins Naturparkhaus. „Sophia Platzeck unterstützt uns wo sie nur kann. Sie ist eine vollwertige 7. Mitarbeiterin“, lobt Ulf Wigger die FÖJ-lerin. Auch die beiden anderen machen sich gut, so der Naturpark-Chef, der weiterhin meint: „Wir haben drei junge Frauen am Start, was wir in der Konstellation noch nicht hatten. Das ist dem Betriebsklima zuträglich, was ich gut finde.“

Auch dass mit der Personalauffrischung ein Generationenwechsel eingeläutet wird, bewertet Wigger positiv, denn: „Alle anderen gehören der Gründergeneration des Naturparks von 1999 an.“ Die neue Frauenpower im Naturpark Insel Usedom „tut insgesamt der Truppe gut“, so der Eindruck von Wigger.

Von Dietmar Pühler