Freest: Frau will ihren Hund aus brennendem Haus retten und wird schwer verletzt

Die Feuerwehrsirene schreckte am frühen Morgen gegen 3 Uhr die Bewohner von Freest aus dem Schlaf. In dem Fischerdorf, das zur Gemeinde Kröslin ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gehört, brannte die „Alte Schule“ in der Oberreihe. In dem Haus leben fünf Familien.

Sieben Feuerwehren aus Freest, Kröslin, Wolgast, Lubmin, Wusterhusen, Pritzwald und Gustebin mit insgesamt 80 Kameraden waren im Einsatz. Trotz des sofortigen Löschens brannte eine Wohnung in dem vor nicht allzu langer Zeit sanierten Gebäude komplett aus.

Mieterin versucht, Hund zu retten

Die 60-jährige Mieterin der Wohnung, die noch versucht hatte, ihren Hund zu retten und aus diesem Grund mehrfach noch in die brennende Wohnung lief, wurde durch den Rettungsdienst mit einer Rauchgasvergiftung und mehreren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund, ein großer Labrador, konnte nicht mehr gerettet werden, er wurde von der Feuerwehr tot geborgen.

Durch die starke Rauchentwicklung mussten alle fünf Wohneinheiten in dem Haus evakuiert werden. Neben der völlig ausgebrannten Wohnung im Erdgeschoss ist auch die darüber liegende Wohnung so durch Ruß und Brandgeruch in Mitleidenschaft gezogen, dass die junge Familie, die sie bewohnt, zurück kann. Die anderen drei Wohnungen müssen mehrere Tage gelüftet werden. Die Mieter selbst, darunter Familien mit Kindern, blieben alle unverletzt.

Bürgermeister bietet Betroffenen Hilfe an

Kröslins Bürgermeister Holger Dinse schaute am Vormittag in der Freester Oberreihe vorbei und bot den Mietern Hilfe an. Auch er war angesichts der kompletten Zerstörung der Räume, in denen das Feuer direkt wütete, geschockt. „Ich bin aber froh, dass die Mieterin glimpflich davongekommen ist. Sie wird nach einem Tag unter ärztlicher Aufsicht die Klinik zum Wochenende wieder verlassen können. Und auch allen anderen Mietern ist nichts passiert“, sagte Dinse.

Er wertschätze auch das schnelle und umsichtige Handeln der Feuerwehr. Die Kameraden aus Freest und Kröslin seien binnen kürzester Zeit vor Ort gewesen. So sei Schlimmeres, etwa dass das Feuer auf das Dachgeschoss übergreife, verhindert worden. Und noch etwas habe sich gezeigt, was ihn trotz des schrecklichen Geschehens lächeln lasse: „Die Hilfsbereitschaft hier im Dorf ist sehr groß. So können alle betroffenen Familien zunächst einmal sicher untergebracht werden“, erklärte er.

Wohnung von junger Familie völlig verrußt

Für Christof Semrau und seine Freundin Christin Hall ist das erst mal ein schwacher Trost: „Natürlich wissen wir zu schätzen, dass wir aus dem Dorf gleich das Angebot bekamen, in eine Ferienwohnung zu ziehen. Aber wir wollten in zwei oder drei Monaten in unser neues Haus ziehen. Viele verrußte Dinge werden wir nicht mitnehmen können. Das schmerzt sehr“, sagt der 31-Jährige, während seiner Partnerin Tränen über die Wangen kullern. Ihr wird bewusst, dass ein Teil ihrer persönlichen Dinge nicht mehr zu retten sein wird. „Dennoch sind wir sehr froh, dass wir rechtzeitig das Haus verlassen konnten“, sagt sie dann.

Und tatsächlich hat die junge Familie großes Glück gehabt: Weil die Bewohner des Nachbarhauses das Feuer bemerkt hatten, konnten sie die Feuerwehr rechtzeitig informieren. „Wir wurden 3.02 Uhr aus dem Schlaf gerissen, sind sofort hoch. Unten habe ich die Mieterin laut schreien und um Hilfe rufen hören. 3.08 Uhr waren wir draußen, da schlugen aus dem Fenster des einen Zimmers bereits die Flammen in voller Ausdehnung nach draußen“, schildert Christof Semrau.

Glück: Eigentümer baute Brandschutzdecken ein

Der Gesamtschaden wird von der Polizei vor Ort vorläufig auf rund 200 000 Euro geschätzt. Genaue Hinweise zur Brandursache liegen gegenwärtig noch nicht vor. Der Brandursachenermittler war am Donnerstag stundenlang vor Ort und untersuchte die ausgebrannte Wohnung.

Der Eigentümer der „Alten Schule“ in Freest, ein ortsansässiger Handwerksmeister, ist zusammen mit seiner Frau vom Geschehen ziemlich mitgenommen. Froh zeigt er sich darüber, dass der Brand dank des Großaufgebotes der Feuerwehren relativ schnell gelöscht werden konnte. „Sonst hätte der Dachkasten in voller Ausdehnung gebrannt und aufs Dachgeschoss übergegriffen. So ist der Dachkasten nur teilweise in Mitleidenschaft gezogen“, sagt er.

Als Glück im Unglück habe sich seine Entscheidung erwiesen, bei der Sanierung des Gebäudes auch gleich Brandschutzdecken mit einziehen zu lassen. „Das war zwar deutlich mehr Geld, dass wir in die Hand nehmen mussten. Viele im Ort haben mich belächelt und gefragt, warum ich Geld verpulvere, wo Brandschutzdecken doch keine Pflicht sind. Aber es zeigt sich, dass meine Entscheidung richtig war. Denn sonst würde das gesamte Haus in Schutt und Asche liegen“, so der Eigentümer.

