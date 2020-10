Freest/Ahlbeck

Michael Schütt muss sich spätestens jetzt ernsthaft Sorgen um den Fortbestand der hiesigen Küstenfischerei machen. Am Dienstagmorgen war in Freest die Nachricht von der Entscheidung der EU-Fischereiminister eingegangen, wonach die erlaubte Fangmenge für den westlichen Hering, der für die deutschen Fischer besonders wichtig ist, 2021 gegenüber diesem Jahr erneut um 50 Prozent gesenkt wird.

„Das bedeutet, dass auf ganz Deutschland 2021 nur noch eine Heringsfangmenge von 869 Tonnen entfällt“, rechnet Schütt vor, der Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Peenemündung in Freest und Vizevorsitzender des Landesverbands MV der Kutter- und Küstenfischer ist. Ein leichtes Plus wird den deutschen Fischern im nächsten Jahr bei der Fangquote für Dorsch (plus 5 Prozent; insgesamt 853 Tonnen), die Scholle (plus fünf Prozent; insgesamt 576 Tonnen) und die Sprotte (plus sechs Prozent) zuerkannt.

Anzeige

„Eine Abwrackprämie hilft den Fischer nicht weiter.“

Die abermalige Kürzung für den Hering treffe die Fischerei besonders hart, sagt Schütt. „Denn der Hering ist unser Brotfisch, mit dem die Fischer traditionell den größten Teil ihrer Einnahmen erzielt haben.“ Angesichts der Fangquote für 2021 sei es nun „Sache der Politik zu entscheiden, ob die Küstenfischerei untergeht oder als Kulturgut erhalten bleibt. Bleiben spürbare staatliche Hilfen aus, werden die meisten Fischkutter bald aus dem Freester Fischereihafen verschwunden sein“.

Michael Schütt, Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Peenemündung Freest. Quelle: Martina Rathke

Aber: „Bisher weiß noch niemand, ob auch 2021 Stilllegungsgelder gezahlt werden“, betont Michael Schütt. Und die von der Europäischen Union ins Spiel gebrachten Prämien für abgewrackte Fischereifahrzeuge als ein Ausgleich für die massiven Einschränkungen der Fangmöglichkeiten bei Dorsch und Hering würden den Fischern auch nicht weiter helfen. „Rückwirkend sollen auf die Abwrackprämie die in den Vorjahren gewährten Stilllegeprämien für den Verzicht auf Dorsch- und Heringsfang angerechnet werden“, so Schütt. „Das ist nicht in Ordnung, weil den Fischern während der Zeit der Stilllegung ja Erlöse entgangen sind.“ Und: Wenn es bei der Anrechnung um mehrere Jahre gehe, könne es leicht sein, dass von der Abwrackprämie kaum etwas übrig bleibe.

„Bleiben spürbare staatliche Hilfen aus, werden die meisten Fischkutter bald aus dem Freester Fischereihafen verschwunden sein“, meint Michael Schütt, Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Peenemündung Freest. Quelle: Tom Schröter

Die Halbierung der Heringsquote werde dazu führen, dass die Freester Fischer, um die Erlöse zu optimieren, die Heringsfangsaison zeitlich möglichst ausdehnen werden, um die Fische fangfrisch im Hafen an Privatpersonen zu verkaufen. „Damit wiederum“, so schlussfolgert Schütt, „wird der Fortbestand der Genossenschaft immer unrentabler. Denn ihr Anteil am Fangwert, mit dem die Betriebskosten der Fischer zum Beispiel für die Eismaschine, den Gabelstapler und die Fischhalle zu finanzieren sind, fällt künftig geringer aus.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

„Warum lässt man uns nicht arbeiten?“

Fischer Uwe Krüger aus Ahlbeck sieht für sich und seine Berufskollegen gänzlich schwarz. „Wir sind alle stinksauer, denn wir haben nichts mehr zum Fischen. Mit der Fischerei bei uns“, da ist sich der Insulaner angesichts der Quotenkürzung beim Hering sicher, „ist es vorbei.“ Gerade einmal 5,8 Tonnen Hering darf Krüger 2021 noch fangen. Dies reiche nicht aus, um „ Uwe’s Fischerhütte“ an der Strandpromenade mit potenziellem Matjes- oder Bismarckhering zu versorgen.

Uwe Krüger, Fischer aus Ahlbeck. Quelle: Anja Krüger

„Warum lässt man uns nicht arbeiten?“, fragt Krüger auch stellvertretend für seinen Ahlbecker Berufskollegen Andreas Zirkler und wirft der Politik vor, sich nicht für die Fischer einzusetzen. Auch zieht Uwe Krüger die These in Zweifel, dass wegen des Klimawandels immer weniger Heringe und Dorsche in der Ostsee schwimmen. Seiner Auffassung nach werde die Fischpopulation mit sinkendem Fangdruck schwächer. „Zu DDR-Zeiten wurden zum Beispiel von allen Fischern an der Usedomer Außenküste Plötzen gefangen. Heute“, so sagt der Ahlbecker, „gibt es hier keine Plötzen mehr, weil sie nicht mehr befischt werden.“ Der Zuwachs an Robben und Kormoranen in der Küstenregion tue sein Übriges.

Von Tom Schröter