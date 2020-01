Freest und Nonnendorf: Großfeuer entstanden durch fahrlässige Brandstiftung 

Der Brandursachenermittler hat die Gründe für die beiden Großbrände, bei denen eine Person ums Leben kam und eine schwer verletzt wurde, herausgefunden. Die Schadenssummen gehen in beiden Fällen in die Hunderttausende.

Am 2. Januar brannte in Nonnendorf bei Rubenow ein Doppelhaus komplett ab. Der Bewohner der einen Haushälfte kam in den Flammen uns Leben. Quelle: Tilo Wallrodt