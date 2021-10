Freester Strand bald mit Laufsteg und Aussichtsplattform

Freest

Am Freester Strand ist seit einiger Zeit wieder schwere Bautechnik im Einsatz. Parallel zum Boddenufer wird ein Laufsteg angelegt, so dass künftig auch Gäste mit Rollstuhl möglichst bequem zum Strand gelangen können. Auch eine Aussichtsplattform soll in den Laufsteg integriert werden.

Die aktuellen Arbeiten sind Bestandteil des zweiten Bauabschnitts zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich des Freester Strandes. Ab Januar wurden in einem ersten Bauabschnitt bereits hinter den Hafentavernen ein neuer Parkplatz mit 43 Pkw-Stellflächen und eine feste Zuwegung zur Düne angelegt. Überdies entstanden ein Beachvolleyballfeld, ein behindertengerechtes Sanitärgebäude sowie ein großes Spielgerät auf dem nahen Festplatz auf Höhe des Fischereihafens. Auch Sitzbänke wurden aufgestellt.

Flachwasserzone bei Familien besonders beliebt

Der an der Mündung des Peenestroms in den Greifswalder Bodden gelegene Strand ist wegen seines ausgedehnten Flachwasserbereichs insbesondere bei Familien mit Kindern beliebt. Mit dem Austausch bzw. der Aufschüttung von etwa 2600 Kubikmeter Strandsand wurde im Interesse der Badegäste der Liegebereich am Ufer wesentlich verbreitert.

Wieder ist am Freester Badestrand schwere Bautechnik im Einsatz. Quelle: Tom Schröter

Die Baukosten, die auf eine deutliche Aufwertung von Freest als Tourismusort abzielen, betragen insgesamt 1,32 Millionen Euro. 1,14 Millionen beträgt die Förderung durch das Land MV; hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 180 000 Euro umfasst der Eigenanteil der Kommune.

20 Baugrundstücke in neuem Wohngebiet

Auch das neue künftige Wohngebiet „Wohnen am Wasser“, das von der Dorfstraße und den Straßen Am Hafen und Die Ecke eingeschlossen wird, hat in den vergangenen Monaten Kontur gewonnen. Die Erschließungsstraße ist inzwischen so gut wie fertiggestellt. Das betreffende etwa 14 000 Quadratmeter große Areal gehört der in Malchin ansässigen Projekt Freest GmbH & Co. KG, welche die insgesamt 20 Baugrundstücke – das größte misst 1427 und das kleinste 495 Quadratmeter – von Mago-Immobilien vermarkten lässt.

Das potenzielle Baugebiet inmitten des Fischerdorfes hatte viele Jahre hinweg brach gelegen, bis die Malchiner Gesellschaft das Areal im November 2019 erwarb und anschließend mit der Beräumung begann. Baumstubben, Beton, Bauholz und vor allem jede Menge Unrat wurden beseitigt. Auch ein altes Bauernhaus musste weichen, ebenso die unansehnlichen, maroden Fischerbuden, die längs der Fläche parallel zum Hafenbecken Spalier standen. Im Gegenzug sind insgesamt 16 neue, mit Lärchenholz verkleidete Unterstände entstanden.

Von Tom Schröter