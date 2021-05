Freest

Mit den Arbeiten zur Neugestaltung des Freester Strandes und der ufernahen Umgebung wurden deutliche Fortschritte erzielt. Der hinter den Hafentavernen befindliche neue Parkplatz mit 43 Pkw-Stellflächen für motorisierte Strandbesucher ist weitgehend fertiggestellt. Anfang Juni sollen der Parkplatz und auch die Zuwegung nutzbar sein, die jetzt noch durch die laufenden Erschließungsarbeiten für das nahe geplante Wohngebiet gesperrt ist.

Bauabnahme für Sanitärgebäude bereits erfolgt

Zurzeit sind Mitarbeiter der mit den Bauarbeiten betrauten Firma TUL Lassan dabei, den Zugangsweg vom Parkplatz in Richtung Strand herzustellen. Das Gesamtprojekt schließt auch die Anlage eines Beachvolleyballfeldes ein, das schon markiert und mit Sand befüllt ist. „In der ersten Juniwoche sollen die Pfosten und das Netz kommen“, verkündet Holger Dinse, Bürgermeister der Gemeinde Kröslin. Das behindertengerechte Sanitärgebäude sei bereits bautechnisch abgenommen und solle ebenfalls demnächst in Betrieb gehen.

Der neue Parkplatz für Besucher des Freester Strandes ist weitgehend fertiggestellt. Quelle: Tom Schröter

In einer zweiten Bauphase, die im September starten soll, entsteht ein parallel zur Düne konzipierter Laufsteg mit integrierter Aussichtsplattform. Somit können in naher Zukunft auch Besucher an den Strand gelangen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Spielgerät soll am Wochenende nutzbar sein

Auf Höhe des Fischereihafens wurde auf dem Festplatz ein Spielgerät für Kinder aufgestellt und ringsherum mehrere Sitzbänke angeordnet. Das betreffende Gelände wurde zuvor mit feinem Sand aufgefüllt. „In dieser Woche erfolgt die Abnahme durch den Tüv, so dass der Spielplatz voraussichtlich am Wochenende eröffnet werden kann“, blickt Holger Dinse voraus. Abschließend würden noch einige Pflanzarbeiten in der Umgebung des Spielplatzes vorgenommen.

Auf dem Festplatz oberhalb des Fischereihafens hielt bereits dieses neue Spielgerät Einzug. Quelle: Tom Schröter

Um den Freester Gästen den Aufenthalt am Wasser so angenehm wie möglich zu machen, wurden 2600 Kubikmeter Strandsand ausgetauscht beziehungsweise aufgeschüttet. Der an der Mündung des Peenestroms in den Greifswalder Bodden gelegene Strand, der wegen seines ausgedehnten Flachwasserbereichs insbesondere bei Familien mit Kindern beliebt ist, ist jetzt wesentlich breiter als zuvor.

Die Baukosten, die eine deutliche Aufwertung von Freest als Tourismusort bedeuten, kosten insgesamt 1,32 Millionen Euro. 1,14 Millionen beträgt die Förderung durch das Land MV; hierbei handelt es sich um Mittel aus den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. 180 000 Euro umfasst der Eigenanteil der Kommune. „Mit der Qualität der Arbeiten und mit dem Baufortschritt bin ich sehr zufrieden“, erklärt der Bürgermeister. Überdies lobte er die Kommunikation zwischen der Baufirma und dem Auftraggeber.

Von Tom Schröter