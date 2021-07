Freies Impfen am 31. Juli in Mölschow

Mölschow

In den Räumen der Gemeinde findet am 31. Juli von 9 bis 12 Uhr ein Nachimpftermin für alle jene statt, die am 3. Juli in Mölschow eine Erstimpfung erhalten haben und nun eine zweite Impfung benötigen.

Interessierte können an diesem Tag zusätzlich einmalig mit Johnson & Johnson geimpft werden, andere Impfstoffe stehen nicht zur Verfügung. Geimpft wird wieder durch das Team von Dr. Kunzika, welches bereits die Erstimpfung vornahm. Ihnen gebührt ein großes Dankeschön, denn sie opfern ihre knappe Freizeit und leisten einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung.

Unter der Telefonnummer 038377 / 41456 können sich alle Impfwilligen an Werktagen von 10 bis 17 Uhr erneut registrieren lassen. Bitte am 31. Juli Impfausweis und die Gesundheitskarte der Krankenkasse nicht vergessen.

Von Cornelia Meerkatz