Zinnowitz

Bekommt Zinnowitz einen Freizeitpark mit Erlebnis- und Ausstellungsbereich, Gastronomie, Handwerkerdorf und einem großen Parkplatz? An der Frage scheiden sich die Geister.

Seitdem das Vorhaben in der vergangenen Woche im Bauausschuss behandelt wurde, rumort es hinter den Kulissen. Der seit Jahren schwelende Streit um das Großprojekt, das vornehmlich Investor Martin Stolz verantwortet, hat den Kritikern vor diesem aktuellen Hintergrund neuen Aufwind verliehen. Sie stören sich vor allem an dem Eingriff in die Natur.

Und auch OZ-Leser haben Bedenken:

So hält Katrin Gießel fest: „Ich liebe diese Insel und bleibe ihr von jeher treu. Ich war in diesem Jahr auch wieder dort und war mega erschrocken. Jetzt noch einen Freizeitpark? Dann ist der Charme dahin.“ Die OZ-Leserin, die sich den Namen Usedom Erin gegeben hat, treibt die folgende Befürchtung um: „Wie sich in der Saison schon der Verkehr in Koserow am Erlebnishof und Kaufhaus Stolz staut, erlebt man jeden Tag. Nun wird durch den Freizeitpark in Zinnowitz ein neuer Stau produziert. Da freuen sich dann bestimmt alle Berufspendler, die auf die Insel rauf- oder runtermüssen.“

„Es muss um jeden Preis wirtschaftlich vorangehen in MV“

Ingmar Blunck schlägt daraufhin vor: „Dem wäre ja entgegenzuwirken. Die Usedomer Bad- und Bäderbahn müsste kostenlos sein. Denn dass es sich in Koserow staut, liegt nicht am Erlebnishof und Kaufhaus Stolz. In Ahlbeck, Bansin und vor Wolgast staut es sich genauso.“ Matthias Berg orientiert sich mit Blick auf ein etwaiges Projekt gen Peenemünde. „Dort kann man eventuell so etwas machen. So könnte eventuell der alte Flugplatz einen Aufschwung bekommen. Aber nur, wenn es die ganze Infrastruktur hergeben würde.“

Leon Engel spricht sich für das Vorhaben aus, schreibt: „Dann sollte das aber auch richtig angepackt werden, um die Wirtschaft zu stärken und der Region finanziell zu nützen. Am besten noch mindestens einen Freizeitpark auf Rügen dazu (Neddesitz böte sich da an). Und idealerweise noch einen Richtung Seenplatte, um auch dort noch interessanter für Urlauber zu werden. Es muss um jeden Preis wirtschaftlich vorangehen in MV.“

„Das ist doch Wahnsinn , wie die Insel zugepflastert würde“

Claudia Dib hegt Zweifel: „Gute Jobs gibt’s in so einem Park bestimmt nicht. Ich finde, dass in MV generell mehr darauf geschaut werden sollte, dass es auch den Menschen hier etwas bringt, wenn investiert wird.“ Für Kadir Somuncu solle die Insel zur Erholung einladen. Ein Freizeit- und Vergnügungspark wäre das falsche Signal für alle, die die Ruhe auf der Insel suchen und finden. Er gehört dort nicht hin.“

Markus von Kläniedsm fragt: „ Freizeitpark auf der Insel? Was denn noch alles? Vergleichen wir doch mal die Insel in MV mit dem Bodensee in Bayern oder Baden-Württemberg? Braucht denn die Bodenseeregion einen Freizeitpark? Nein, denn die vermarkten sich auch ohne einen solchen. Sie stehen hervorragend da im Tourismus – auch ohne Bauboom. Das ist doch Wahnsinn, wie die Insel zugepflastert würde.“ Sein Vorschlag: Ein Freizeitpark auf dem Festland. „Am besten in der Region Uckermark, die sonst ja nur als Transit an die Küste benutzt wird. Dort würde es sicher Sinn machen, auch für Einwohner und Ausbau der Infrastruktur.“

Yvonne Friedrich ist überzeugt: „Die schöne Insel bietet genug Freizeit in der Natur, in und auf dem Wasser. Wer einen Freizeitpark lieber betritt, hat die Schönheiten dieser Insel noch nicht entdeckt oder keine Geduld, diese für sich zu finden.“

Von Juliane Lange