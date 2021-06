Freudentanz in Greifswald: Diese Clubs öffnen bereits am Wochenende wieder

Greifswald

Die Freude könnte kaum größer sein, denn das Warten war das längste. 450 Tage durfte es in Mecklenburg-Vorpommern keine öffentlichen Tanzveranstaltungen geben. Das klingt nicht nur im Nachhinein unfassbar lang, das war es für viele auch.

Noch am Montag, zur Fête de la musique mussten die Menschen auf Plätzen sitzend der schönsten tanzbaren Livemusik lauschen, mit den Knien wippen und mit den Füßen scharren. Nur einen Tag später die große Erleichterung. Manuela Schwesig (SPD) verkündete weitreichende Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern. Darunter auch neue Regeln für Clubs. Alkoholausschank und Tanzen ist auch in Innenräumen und Außenräumen ab Freitag wieder erlaubt. Voraussetzung: ein Negativtest der Besucher und Besucherinnen, Maximalbelegung von 50 Prozent. Was bedeutet das für Greifswald?

Gleis 4: Im Technoclub Rosa dürfen 130 Gäste tanzen

Bereits voll vorbereitet ist Murat Demirkaya. Er leitet den Technoclub Rosa im Gleis 4. Am Wochenende geht es für ihn und die Crew wieder los. Jeweils ab 23 Uhr dürfen am Freitag und Samstag 130 Gäste kommen. Dann wird auch Alkohol ausgeschenkt und ein DJ erstmals seit weit über einem Jahr vor tanzenden Besucher und Besucherinnen aufspielen. Bis jetzt durften die nur sitzen.

Denn zur Überbrückung des Tanzverbotes wurde der Club in eine Bar umgewandelt – ein Minusgeschäft, das nun hoffentlich enden wird. „Wir haben die Mietkosten für einen Club, aber nur die Einnahmen einer Bar“, erzählte Demirkaya der OSTSEE-ZEITUNG Anfang des Monats.

Am Freitag und Samstag müssen die Besucher und Besucherinnen aber noch zwei kleine Einschränkungen in der Clubwelt in Kauf nehmen. Alle müssen einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen (oder eine vollständige Impfung) und im Club die Maske tragen. Der zweite Punkt ist unumgänglich, das Testen will Demirkaya den Tanzwütigen so angenehm wie möglich machen. An jedem der beiden Abende werden Schnelltests vor Ort sein. Ihr Kauf ist im Eintrittspreis enthalten.

Mensa bereitet sich auf großen Geburtstag vor

Auch für den Mensa Club am Schießwall kommen die Lockerungen genau zur richtigen Zeit. Auch hier hat man vor wenigen Wochen angefangen, auf Barbetrieb umzuschalten. Immer dienstags und sonnabends zwischen 18 und 0 Uhr beziehungsweise zwischen 20 und 0 Uhr wurden Gäste auf der Außenterrasse empfangen. Nun soll es auch bereits am Samstag wieder richtig losgehen.

Wie genau, ist noch nicht final klar, erzählt Nils Thomsen vom Mensa Club Vorstand. Aktuell warte man noch auf letzte Anordnungen vom Gesundheitsamt und vom Ordnungsamt. Es gilt, noch wichtige Fragen zu klären. Zum Beispiel müssen der Bereich für den Alkoholausschank und der Bereich zum Tanzen getrennt sein. Hier gehe es noch um die letzten Abstimmungen. Fest steht jedoch, dass ab Samstag wieder geöffnet ist. Die Tests müssen Gäste aber selbst mitbringen. Sie werden direkt am Einlass von der Security kontrolliert.

Für die Mensa bedeuten die neuen Lockerungen auch, dass der Geburtstag am Donnerstag, dem 8. Juli, etwas ausschweifender gefeiert werden kann. Am geplanten Tagesprogramm ändere sich zwar wenig, verrät Thomsen, aber abends kann dann entgegen der ersten Planungen getanzt werden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das erste Open-Air 2021 ist bereits terminiert

Ein anderer Eventplaner in Greifswald muss sich noch etwas gedulden, bis seine Besucher und Besucherinnen wieder lostanzen können – dafür ist die Vorfreude umso schöner. Wie Twinkle Events Chef Ingo Herbst der OSTSEE-ZEITUNG mitteilte, wird das Open-Air Hafenliebe noch in diesem Jahr stattfinden. Am Sonntag, dem 1. August, dürfen Tanzwütige wieder Party machen. Der Mietvertrag mit der Stadt für das umzäunte Gelände am Greifswalder Museumshafen sei bereits unterschrieben, so Herbst.

Viel mehr konnte Herbst, der auch die Daddy Cool Partys in der Greifswalder Stadthalle organisiert, noch nicht sagen. Bis August können sich die Regeln noch ändern. Außerdem sei die gute Nachricht zu frisch. Das Organisieren gehe nun aber los. Die Daddy Cool Partyfreunde müssen sich noch ein wenig gedulden. Die Veranstaltungsreihe war eh immer auf die kälteren Monate ausgelegt und würde so oder so erst wieder ab Oktober starten. Dazu kann Herbst aber noch nichts sagen. Die Planungen gehen gerade erst los.

Und auch im BT 22, in der Brandteichstraße wird wieder getanzt. Am Freitag ab 22 Uhr wird der Club seine Pforten öffnen. Die mitunter notwendigen Tests gibt es dann im Haus der Kulturen, das bis 18 Uhr geöffnet sein wird. Aktuell ist hier noch ein Schnelltestzentrum untergebracht.

Von Philipp Schulz