Freundlich, höflich und frische Ware: Halil aus Wolgast beim Döner-Ranking weit vorn

„Orient Grillhaus“ steht an der Außenfassade direkt an der Einfahrt zum Lidl-Parkplatz in Wolgast. „Sag doch einfach Halil’s Döner, klingt viel besser und kennt jeder“, sagt der Inhaber, Halil Öztürk. Er ist stolz, dass beim OZ-Dönertest sein Laden in der lokalen Runde bisher die Nase vorn hat. Von 17 durch die Leserinnen und Leser genannten Dönenbuden thront Halil mit gewaltigem Abstand an der Spitze.

Dabei ist der perfekte Döner nicht einfach zu finden. Manche möchten ausgefallene Soßen, andere legen Wert auf guten Service. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Und die Qualität sowieso. Über tausend Vorschläge für den besten Döner in MV haben uns in den letzten Tagen erreicht. Bis zum 23. Januar können Sie nun hier über den besten Dönerladen in der Region Usedom abstimmen!

Alles wird frisch zubereitet

Halil hat gute Chancen, denn tatsächlich erweckt die zahlreiche Kundschaft den Anschein, als ob ein Großteil der Wolgaster genau diesen Döner-Laden wegen der Qualität liebt. Gunnar Kreuth aus Neustrelitz, der in Wolgast arbeitet, ist begeistert. „Es schmeckt einfach lecker, alles frisch“, lautet sein Fazit.

Halil Öztürk hat für Gunnar Kreuth aus Neustrelitz den gewünschten Döner zubereitet. Quelle: Tilo Wallrodt

Schon mittags wandern dutzende Döner über den Ladentisch. Halil Öztürk betont: „Bei mir wird nur frische Ware verarbeitet. Das gilt nicht nur für die Dönerspieße aus Kalb- und Hühnchenfleisch, sondern auch für die anderen Zutaten – Eisbergsalat, Tomaten, Gurken. Und zwar das ganze Jahr“, sagt der 47-Jährige.

Auch das Image des Dönerladens ist top: Alles sauber, die Mitarbeiter hinterm Tresen tragen Halil-T-Shirts und saubere Schürzen. Warum ihm das alles wichtig ist? „Wir leben von Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn Du einen Kunden verärgerst, kommen gleich zehn nicht mehr“, sagt er. So was brauche er nicht. Volle Hütte sei ihm lieber.

Halil ist stolz auf seine vier Söhne

Die herrscht bei Halil wieder ab 16 Uhr. Da bildet sich auch fix mal eine Schlange. „Aber wir arbeiten zügig. Das hat der Vater uns so beigebracht“, erklärt Firat Öztürk. Er ist der Zweitälteste der vier Söhne Halils und arbeitet wie sein Bruder Mert beim Vater im Dönerladen. Nur der Älteste macht was ganz anderes: „Er studiert Jura in Frankfurt“, sprudelt es aus dem stolzen Vater heraus. Was der Jüngste einmal werden will, ist Zukunftsmusik. Der Elfjährige, dessen Hobby das Fußballspiel ist, soll auf alle Fälle fleißig lernen, fordert Halil.

Wolgast ist unser Zuhause

2005 ist die Familie nach Wolgast gekommen, um sich mit Dönerläden selbstständig zu machen. Zuvor war sie viele Jahre in Ostdeutschland unterwegs, nachdem sie 1995 aus der Türkei nach Deutschland übergesiedelt war. „Die Mentalität der Menschen im Osten hat mir gleich zugesagt“, meint Halil. Entweder man mag sich oder eben nicht. So gestelztes Getue sei nicht sein Ding.

Halils Neffe Emin Öztürk (l.) und Achmed Al Ali aus Syrien gehören ebenfalls zum Team des Dönerladens. Quelle: Tilo Wallrodt

Für Wolgast hätte sich die Familie bewusst entschieden. „Wir Kinder sollten von Anfang an richtig integriert werden, auch Mutti. Also Frauen sollte Wertschätzung entgegengebracht werden. Mein Vater hatte Bedenken, ob das in der Großstadt wie Berlin gelingt. Für uns ist Wolgast das Zuhause“, erläutert Firat. Der 21-Jährige spricht fließend Deutsch und bezaubert mit seiner Höflichkeit und seinem Lächeln vor allem die weibliche Kundschaft.

Zweiter Imbiss bietet Pizzen an

Der neue Imbissladen von Halil Öztürk steht in der Wolgaster Hufelandstraße am Springbrunnen. Hier soll es Pizzen und Grillhähnchen geben, wie der 21-jährige Firat schon mal demonstriert. Quelle: Tilo Wallrodt

In Kürze wird Halil mit seinen Söhnen einen weiteren Dönerladen eröffnen – im Blumenpavillon am Springbrunnen. Die Umbauarbeiten sind schon so weit fortgeschritten, dass in der kommenden Woche die ersten Behörden zur Abnahme erwartet werden. Doch das Konzept ist etwas anders als im Dönerladen am Lidl-Parkplatz: „Wir wollen dann hier zwar auch Döner verkaufen. Aber wir bieten selbstgemachte Pizza an, auch Grillhähnchen haben wir im Angebot. Das fehlt in Wolgast“, ist Halil überzeugt.

Abstimmen bis 23. Januar

Ob Halil beim Ranking um den besten Döner von MV am Ende die Nase vorn behält, liegt bei Ihnen, liebe Leser. Denn großen Zuspruchs erfreut sich auch das Inselbistro im Seebad Ahlbeck. Es wurde häufig aufgrund des guten Preis-/Leistungsverhältnisses und der freundlichen Mitarbeiter als bester Döner in MV vorgeschlagen. Chancen haben zudem der „Ostsee Imbiss“ und „City Imbiss“ in Wolgast.

Wo schmeckt der Döner in der Region Usedom Ihrer Meinung nach am besten? Stimmen Sie jetzt ab und gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 100 Euro.

