Ahlbeck

Seit langem demonstrieren Jugendliche weltweit für einen besseren Klimaschutz und fordern Politiker und Großkonzerne auf nicht länger wegzusehen, sondern endlich zu handeln und den Klimawandel zu stoppen. Eine Gruppe von Jugendlichen, die bislang aus circa 85 Teilnehmern besteht hat sich per WhatsApp zusammengefunden, um gemeinsam Demonstrationen auf Usedom in die Wege zu leiten. Nun steht der Termin fest. Am 24. Mai um 11 Uhr startet am Ahlbecker Rathausplatz eine Kundgebung, die bis zur Kurverwaltung in Bansin führt.

Die konkreten Forderungen der FridaysForFuture Bewegung sind die folgenden: Die Demonstranten fordern den kompletten Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent, erneuerbare Energieversorgung und das Nettonull an Treibhausgasen bis 2035. Es wird außerdem gefordert bis Ende 2019 Subventionen für fossile Energieträger ein Ende zu setzen, ein Viertel der Kohlekraft abzuschalten und eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen zu erheben. So soll eine Tonne Kohlenstoffdioxid künftig 180 Euro kosten.

Elisabeth Gebauer