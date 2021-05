Paske/Usedom

Der kleine Waldfriedhof im Usedomer Ortsteil Paske macht fast einen verwunschenen Eindruck. Urlauber, die zufällig daran vorbeikommen, stehen überrascht vor dem in die Jahre gekommenen schmiedeeisernen Tor und blicken auf himmelhohe Bäume und mehr oder weniger gepflegte Grabstätten, die zu diesem kleinen Dorf gehören.

Der Überlieferung nach haben sich Pasker Einwohner im Jahr 1856 entschieden, einen eigenen Friedhof auf ihrem Gebiet einzurichten. Demnach haben sich die Bewohner auf dem ausgewählten Landstück versammelt, um die Einteilung der zu jedem Hof gehörenden Parzelle vorzunehmen. So beschreibt es Jürgen Sagert in seiner 2007 veröffentlichten Broschur „Geschichte und Geschichten aus Paske“.

Der Eingang zum Waldfriedhof in Paske. Quelle: Ingrid Nadler

Stadt Usedom hat Verkehrssicherungspflicht

Was aber über viele Jahrzehnte als Privatfriedhof quasi unangetastet Bestand hatte, erlaubt das bundesdeutsche Bestattungsgesetz nicht. Danach sind in der Bundesrepublik nur kommunale oder kirchliche Bestattungsstätten erlaubt. Und so wurde der kleine Waldfriedhof 1995 vom Bundesvermögensamt „aus dem Eigentum des Volkes an die Stadt Usedom übertragen.“

Mit dieser Zuordnung hat die Stadt unter anderem die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen, die mit Kosten verbunden ist. Aktuell müssen laut Bürgermeister Jochen Storrer (UBL) zwei gefährdete Bäume umgehend gefällt und an anderen Bäumen Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. „Kostenpunkt rund 6000 Euro. Viel Geld für unsere Stadt“, so Storrer. „Auch wenn sich das jetzt pietätlos anhört: Wir haben als Kommune noch zwei weitere Friedhöfe zu bewirtschaften und müssen sehen, dass wir kostenneutral arbeiten, was uns zunehmend schwerfällt. Mit dem Pasker Friedhof, der von der Dorfgemeinschaft gepflegt wird, haben wir zwar Pflichten übertragen bekommen, aber keinerlei Einnahmen.“

Wassergeld wurde nie erhoben

Zugespitzt hat sich die Situation, als im Zuge einer Baumaßnahme im vergangenen Frühjahr offenbar wurde, dass von den Paskern seit der Wende kein Wassergeld gezahlt wurde. Spätestens als der Wasserzweckverband im Frühjahr 2020 daraufhin die Leitung gekappt hat, ist der Waldfriedhof zum Politikum geworden. Und mit der Friedhofsruhe scheint es endgültig vorbei zu sein, wie Bärbel Hohmann und Brigitte Kühn, die ehemals in Usedom und Paske lebten und deren Angehörige auf dem Friedhof in Paske beerdigt sind, in einem Leserbrief an die OZ beklagen. Wie sie schreiben, sei Wassergeld nie erhoben worden.

Die Wasserversorgung wurde im Frühjahr 2020 vom Zweckverband wegen des nicht gezahlten Wassergeldes gekappt. Quelle: Ingrid Nadler

„Obwohl es der Bürgermeister im vergangenen Sommer Inge Lippmann versprochen hat, die Wasserversorgung wiederherzustellen, wurden die Bitten bisher vom Rathaus vehement ignoriert. Zu DDR-Zeiten gab es auf diesem Friedhof eine Pumpe. Jetzt muss das Wasser für Pflanzen und Blumen per Kanister von zu Hause herangeschafft werden. Wir fragen: Wäre es der Stadt Usedom in den Jahrzehnten nach der Wende nicht möglich gewesen, einen rechtlich haltbaren Zustand für den Pasker Friedhof einzurichten? Weil er nicht dem Satzungsrecht unterliegt, meint man, dass dieser Friedhof die Stadt nichts angehe und man sich am besten aus allem heraushalte, was ihn betrifft. Wir sind tief enttäuscht“, heißt es im Leserbrief der beiden betroffenen Angehörigen.

Wird Friedhof wegen langer Geschichte zu Gedenkstätte?

Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer räumt den Klärungsbedarf ein. Eine von ihm dazu vorgeschlagene Einwohnerversammlung ist wegen der Corona-Vorschriften derzeit nicht möglich und wird von den meist außerhalb lebenden Hinterbliebenen auch infrage gestellt. Auf der nächsten Stadtvertretersitzung will Storrer vorschlagen, den Waldfriedhof aufgrund seiner langen Geschichte zu einer Art Gedenkstätte und einem Ort der Besinnung zu erklären und eine Gemeinschaft zur Erhaltung desselben anzuregen, die einen jährlichen Beitrag zu leisten habe. Anderenfalls müsse der Friedhof für Beisetzungen generell freigegeben werden. Sobald die Pandemie überstanden ist, sollen die Hinterbliebenen dazu jedoch gehört werden.

Wie der Bürgermeister weiter versichert, wird die Stadt beim Zweckverband schnellstmöglich die ordnungsgemäße Herstellung der Wasserversorgung – sprich den Einbau einer Wasseruhr – für den Pasker Friedhof beantragen.

