Frische Ideen für Wolgaster Problemzonen

Kreativ-schöpferisch geht es in dieser Woche im historischen Schulhaus am Wolgaster Lustwall zu. Zehntklässler des Runge-Gymnasiums machen sich Gedanken darüber, wie das Leben in Wolgast angenehmer gestaltet werden kann und wo Potenziale für eine sinnvolle Freizeitgestaltung schlummern. Beraten werden sie dabei vom Stadtplaner Michael Bräuer, Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, und der Wiener Architektin und Stadtplanerin Theresa Schütz.

Vier Brennpunkte haben sich die Pennäler für ihre Zukunftswerkstatt auserkoren: Die städtischen Anlagen gegenüber dem Hauptbahnhof samt dem Belvedere, das Gelände des 2006 abgebrannten Tiedtschen Speichers am Stadthafen, den Parkplatz vis-à-vis der alten Post und die Freifläche an der kleinen Brücke gegenüber dem früheren Tempoeck.

Die öffentliche Abschlusspräsentation der Ideen in Form von Modellen und Zeichnungen, die am Freitag um 11 Uhr in der Schule am Lustwall auf dem Programm steht, verspricht interessant zu werden. Denn: Bereits bei der Zwischenauswertung am Mittwoch warteten die jungen Akteure mit frischen und durchaus umsetzbaren Vorschlägen auf.

Die Anlagen zum Beispiel, für die ein recht detaillierter Übersichtsplan entstand, könnten mit einem Erlebnispfad und zwei Spielplätzen attraktiver werden. Auch eine Erweiterung des Pavillons für die Unterbringung von Technik und als Künstlerumkleide wurde vorgeschlagen. Bänke mit Mülleimern, die Reparatur der Wege, Beleuchtung und ein WC sollen den Park ergänzen. Und das Belvedere-Schloss wäre als Ort für Feiern geeignet.

Im September trafen sich zum wiederholten Male viele freiwillige Helfer unter Leitung von Andreas Keil (links) zum Arbeitseinsatz in den Wolgaster Anlagen. Quelle: Tilo Wallrodt

„Das sind alles coole Ideen, die nicht unrealistisch sind und an die man anknüpfen kann“, lobte Andreas Keil die Anregungen. Der Jugendhaus-Mitarbeiter und viele freiwillige Helfer engagieren sich seit einiger Zeit für den 1843 angelegten und ab 1893 erweiterten Stadtpark und organisierten mehrere Arbeitseinsätze, um das Gelände von Müll und Totholz zu befreien. Die Überlegung, den angrenzenden Talkessel, in dem sich das frühere Obdachlosenheim befand, als grünes Klassenzimmer zu nutzen, kam bei Keil ebenfalls gut an. „Man muss sich auch um die Weiterentwicklung der Anlagen Gedanken machen“, unterstrich Planer Bräuer.

Stadtplaner Michael Bräuer, Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, begleitet die Projekttage in Wolgast fachmännisch. Quelle: Tom Schröter

Schülerin Annalena Berner stellte die Visionen ihrer Gruppe für das verwaiste Speicherareal am Bahnhof Wolgast-Hafen vor. Ein Kino mit Open-Air-Option auf der Dachterrasse und einem Restaurant für Jugendliche könnte hier in der maritimen Umgebung entstehen. Der Standort vertrage dafür moderne Architektur mit viel Glas. „Das zeigt: Wolgast ist eine Stadt mit viel Geschichte, aber auch mit Zukunft“, so die Schülerin.

Andere Klassenkameraden gestalteten gedanklich den Parkplatz am Platz der Jugend um. Anstatt Sand und Staub, sieht ihr Konzept eine zweifarbige Pflasterung mit 47 Autostellflächen sowie Bepflanzungen an den Rändern vor, so dass der Platz auch für Veranstaltungen nutzbar wäre. Das große vorhandene Wandbild solle erneuert und um einen Stadtplan ergänzt werden. Die Altstoffcontainer sollen in ein abgegrenztes „Eco-Corner“. An einem Kiosk gibt es Kaffee, E-Roller und Infos zu Wolgaster Sehenswürdigkeiten.

Drei Zehntklässler und Schulleiter Karl-Uwe Roggow (sitzend) machen sich über die Gestaltung des Parkplatzes am Platz der Jugend Gedanken. Quelle: Tom Schröter

Auch der Platz an der kleinen Brücke, da sind sich die Schüler sicher, birgt Reserven. Sie plädieren für eine Vergrößerung der Blumenrabatte, die Pflanzung des Schriftzuges „ WOLGAST“, einen Spielplatz und für ein bronzenes Stadtmodell mit Hinweisen zu den Wolgaster Highlights mit Kirche, Runge-Haus und so weiter. In der Mitte des Platzes könnte ein Pavillon stehen – zum Schutz vor Regen und mit einer Aussichtsplattform auf die Hafenmeile.

Für Diskussionsstoff ist also gesorgt. Die Akteure hoffen auf viele Besucher, wenn sie am Freitag die fertigen Konzeptideen offerieren. Planer Bräuer meint: „Man wird keine Wunder vollbringen, aber irgendwo muss man anfangen.“

Von Tom Schröter