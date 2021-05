Bansin

Hier trifft Kultur auf Moderne, Social Media auf Nachkriegsliteratur – und das alles soll gleichberechtigt in Szene gesetzt werden. Das Hans-Werner-Richter-Haus in Bansin wird umgekrempelt. Für Touristen soll es eine Anlaufstelle, für Kulturfreunde ein modernes Museum werden. Wie das Richter-Haus und die Tourist-Info in der Waldstraße einmal aussehen könnten, dazu hat sich der Heringsdorfer Planer Harald Linde Gedanken gemacht. Im jüngsten Eigenbetriebsausschuss stellt er seine Pläne erstmals der Öffentlichkeit vor.

Für die Tourist-Info soll im Erdgeschoss die Bibliothek weichen. „Das alte Feuerwehrtor wird der Eingangsbereich für die Tourist-Info. Dazu wollen wir moderne und auffällige Formen und Farben verwenden“, sagt Linde. Schließlich sollen die Gäste das Haus leicht finden. Im hinteren Teil wird Kultur erlebbar gemacht. Richters Arbeitszimmer bleibt, der Veranstaltungssaal im Obergeschoss ebenfalls. Dazu soll es eine schicke Lese Lounge geben. Mit einem Lift wird das Haus barrierefrei.

Seit 2000 ein Literaturhaus

Bansins wohl berühmtester Sohn, Hans-Werner Richter (1908-1993) hatte im Jahre 2000 ein eigenes Domizil bekommen. Das alte Feuerwehrgebäude wurde dem bedeutenden Schriftsteller und Mitbegründer der Gruppe 47 gewidmet. Hier ist sein Nachlass untergebracht. Hinzu kommen u.a. Werke des Schriftstellers Egon Richter, Günter Grass und der Publizistin Carola Stern.

Während im vorderen Bereich (hellblau) die Tourist-Info geplant ist, soll im hinteren Gebäudeteil die Literatur Schwerpunkt sein. Quelle: Büro Harald Linde

Die Bansiner sprechen von ihrem „geistigen Schatz“. Der soll jetzt mit der Tourist-Information vereint werden, die bislang noch im „Haus des Gastes“ auf der Bansiner Promenade untergebracht ist. Weil dort ein Fischereierlebniszentrum geplant ist, muss die Tourist-Info weichen. Beschlossen hatten das die Gemeindevertreter bereits im April 2016.

Hoffnung auf mehr Besucher

Mit dem Umzug verspricht sich die Gemeinde eine Aufwertung des Richter-Hauses und hofft für den Besucherstrom auf Synergien. „Im Jahr haben wir hier gerade mal um die 1600 Besucher“, sagt Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis), Vorsitzender des Eigenbetriebsausschusses. Schlecht für den Haushalt der Kommune. Ähnlich sieht es bei der Heringsdorfer Villa Irmgard aus.

Damit die Urlauber nicht nur die Tourist-Info zur Kenntnis nehmen, arbeitet Linde mit markanten Elementen. Wie beispielsweise einem überdimensionalem Buch, was von der Waldstraße auf der Literaturhaus verweist. Auf dem Cover des XXL-Buches heißt es: „Haus unserer Schriftsteller“. Sitzmöglichkeiten soll es im Außenbereich geben – statt klassischer Bänke können die Besucher auf Büchern Platz nehmen. Die Mauer, die zum hinteren Eingangsbereich des Literaturhauses führt, wird mit Zitaten gefüttert.

„Sorge, dass der Charme verloren geht“

„Das sind erste Ideen“, sagt Linde, der im Juli erneut Gast im Ausschuss ist und bis dahin kleine Veränderungen als Hausaufgabe mitbekommen hat. Die große Mehrheit im Ausschuss folgte seiner Idee, skeptisch bleibt Johanna Arbeit (Kaiserbäderbündnis). Die Bansinerin befürchtet, dass der Charme als Literaturhaus verloren geht. „Die Grundidee wird zerstört. Ich habe Sorge, dass das Gebäude so verändert wird, dass man das Richter-Haus nicht mehr erkennt. Die Gemeinde Bansin hat damals viel Geld in die Hand genommen. Schade, dass man meinen Vorschlag, die Touristinfo in das alte Warmbad zu integrieren, gar nicht geprüft hat“, sagt Johanna Arbeit.

Ihr Fraktionskollege Merkle hält dagegen: „Der Arbeitsraum von Hans-Werner Richter bleibt. Wir schaffen einen Leseraum und erhalten den Veranstaltungsraum. Mit viel Glas wird das Ganze aufgewertet. Da kann man doch nicht von Vernichtung sprechen.“

Vor der Lese Lounge im Obergeschoss ist eine Panorama-Gaube geplant. Hier wird es eine kleine Bibliothek geben. Quelle: Büro Harald Linde

Und was kostet der Umbau? „Wir haben erstmal ein Konzept. Im nächsten Schritt geht es um die Kostenschätzung und den Fördermittelantrag“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann.

Von Henrik Nitzsche