Frisches Konzept für Wolgaster Runge-Klub

Wolgast

Der Philipp Otto Runge Klub in Wolgast arbeitet an einer neuen konzeptionellen Ausrichtung. „Wir möchten mit besonderen Angeboten unseren Namensgeber stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken, um als Verein attraktiver für jüngeres Publikum zu werden“, erklärt Prof. Arnd Joachim Garth (60). Der Mahlzower ist seit einem Jahr Mitglied des Klubs und seit kurzem dessen Pressesprecher. Er entwickelte einige Ideen mit dem Ziel, junge Mitstreiter sowie Förderer für den Runge-Klub zu gewinnen.

„Es muss uns besser gelingen, Runge als wichtigsten Begründer der Romantik in der Kunst in unsere heutige Zeit zu transferieren“, meint Garth. In einer „Runge-Akademie“ als Sparte innerhalb des Klubs sollen über den bekanntesten Wolgaster Sohn sowie maritime Kultur künftig Vorträge gehalten, Forschung betrieben und Publikationen herausgegeben werden. Garth besetzt bereits Termine in einem entsprechenden Veranstaltungskalender.

Legte ein neues, frisches Konzept für die Arbeit des Wolgaster Philipp Otto Runge Klubs vor: Prof. Arnd Joachim Garth, Pressesprecher des Vereins. Quelle: Tom Schröter

„Im Februar planen wir im Wolgaster Runge-Haus eine Weinverkostung als romantische Reise ins südliche Italien“, so der Mahlzower. „In Planung sind auch eine Abendfahrt mit dem Segelschiff ,Weiße Düne’ samt einem Fotowettbewerb: ,Wer schießt das romantischste Bild?’ und eine Party an Runges 243. Geburtstag am 23. Juli 2020.“ Eine zweitägige Reise nach Hamburg mit Besichtigung der Original-Werke Runges in der Hamburger Kunsthalle solle gleichsam dazu dienen, auch junge Leute mit Runges Schaffen und der ungeheuren Leidenschaft vertraut zu machen, die den vielfältig tätigen Künstler antrieb.

Potenziale sieht Garth, der für das Institut für Marken- und Kommunikationspsychologie in Berlin arbeitet, zudem in einem intensiveren Schulterschluss mit der Runge-Stiftung in Hamburg, einer aktiven Kooperation mit anderen Wolgaster Vereinen und in einer besseren Außenwirkung des Runge-Klubs mit eigener Internetseite, neuerdings auch im sozialen Netzwerk Facebook und dem neuen, druckfrischen Flyer. „Unser Klub lädt alle Neugierigen ein, egal ob zur Mitarbeit oder einfach zum Genießen“, sagt der Mahlzower.

Philipp Otto Runge in modernem Outfit. Der Wolgaster Verein will den berühmten Maler und dessen vielfältiges Schaffen in die heutige Zeit transferieren. Quelle: Animation Arnd Joachim Garth

Geselligkeit wird beim Philipp Otto Runge Klub groß geschrieben, so auch beim 45. Schifferball am 30. November im Seetelhotel Familienresort Waldhof in Trassenheide.

Von Tom Schröter