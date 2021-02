Wolgast/Greifswald

Ein ganz wunderbares Gefühl sei es, endlich wieder da sein zu dürfen für die Kunden – so die übereinstimmende Meinung der Friseure im Landkreis, nachdem am Mittwochabend gegen 22 Uhr offiziell durch die Landesregierung bestätigt wurde, dass die Friseursalons ab 1. März im ganzen Land öffnen dürfen.

„Die Telefone klingeln sich heiß“, sagt Steffi Bartels. Sie betreibt in der Hansestadt Greifswald zwei Salons – im Boddenhus und in der Lomonossowallee. Endlich darf sie wieder öffnen und ihr Team zu Kamm und Schere greifen. Termine vergibt Steffi Bartels bereits seit einer Woche. Für viele Kunden werde es zudem tatsächlich für einen Haarschnitt Zeit, um weiterhin gepflegt auszusehen.

„Endlich können wir wieder durch unsere eigene Arbeit unseren Lohn verdienen“, sagt Bartels. Von Hilfen anderer abhängig zu sein, sei kein prickelndes Gefühl. Zudem sei es schwer vermittelbar, warum der eine öffnen darf und der andere nicht. „Wir tragen alle zum wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes bei“, so die Friseurmeisterin.

Bis Ende März schon ausgebucht

Friseurmeisterin Manuela Kunde betreibt auf Usedom drei Läden in Karlshagen und Trassenheide. Quelle: privat

Auch Manuela Kunde von der Insel Usedom, die drei Friseurgeschäfte in Karlshagen und Trassenheide betreibt, freut sich auf den Neustart. „Länger hätten das weder wir noch die Kunden ausgehalten. Als Unternehmerin steht mir jetzt das Wasser bis zum Hals“, gesteht sie. Hilfen kämen gar nicht an, „weil das Ausfüllen der Anträge derart kompliziert gestaltet wurde. Selbst mein Steuerberater verzweifelt fast daran“, so Kunde. Zum Glück sei nun endlich das Kurzarbeitergeld für Januar da.

Termine hat Manuela Kunde für zwei Geschäfte gemacht. „Da sind wir bis Ende März so ziemlich ausgebucht.“ Das dritte Friseurgeschäft befindet sich in der Dünenwald-Klinik Trassenheide und bleibt wegen der dortigen Coronafälle erst mal geschlossen.

Unterdessen ist die Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald weiter aktiv, wie deren Geschäftsführer Robert Schultz sagt. „Wir bereiten trotz allem eine mögliche Klage vor, sollte Schwerin noch einmal Schließungspläne diskutieren.“ Man werde nicht mehr willenlos zusehen, sondern sofort aktiv werden – denn jeder Berufszweig sei systemrelevant, lautet die Kampfansage.

Von Cornelia Meerkatz