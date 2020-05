Insel Usedom/Wolgast

Seit Ende April sind die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen wieder zurück an den Schulen der Region. Viele wollen die Prüfungen nutzen, um bei der Bewerbung für eine Ausbildung mit guten Ergebnissen zu überzeugen. Denn noch suchen etliche Jugendliche nach einer Lehrstelle. Seit Oktober vergangenen Jahres haben sich 1038 Mädchen und Jungen als Bewerber für einen Ausbildungsplatz bei der Agentur für Arbeit oder den Jobcentern im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Insgesamt 657 Jugendliche waren im April noch auf der Suche.

Auf der anderen Seite hat die Arbeitsagentur noch 1139 offene Ausbildungsstellen registriert. Das sind 55 mehr als noch vor einem Jahr. Nach Einschätzung von Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, ist die Besetzung der offenen Ausbildungsstellen aufgrund der Covid-19-Pandemie ins Stocken geraten. „Die Unternehmen konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen geplante Vorstellungsgespräche oder Praktika nicht durchführen. Die Entscheidung über die Einstellung von Auszubildenden verschiebt sich daher in einigen Betrieben“, erläutert er.

Klinikum Karlsburg hat Bewerbungsfristen verlängert

Dazu gehört auch das Klinikum Karlsburg. Das Klinikum hat nach den Bewerbungsgesprächen mit den Schulabgängern, die teilweise auch per Telefon geführt wurden, inzwischen 13 unterschriebene Ausbildungsverträge vorliegen. „Darüber freuen wir uns sehr. Als renommiertes Herz- und Diabeteszentrum ist uns die Ausbildung des eigenen qualifizierten Pflegepersonals wichtig. Wir wissen, welche große Bedeutung gerade diesen Fachkräften bei der Versorgung der Patienten zukommt“, betont Pflegedienstleiterin Andrea Hinniger.

Nun wurden wegen der Corona-Pandemie die Bewerbungsfristen kurzfristig noch einmal verlängert. Wer noch Interesse an einer Ausbildung in Karlsburg hat, sollte sich umgehend an Pflegedienstleiterin Andrea Hinniger wenden, per Mail: hinniger@drguth.de oder per Telefon 038355-70-2240). Andrea Hinniger ist die Chefin von rund 250 Pflegekräften im Klinikum Karlsburg und zudem verantwortlich für die Ausbildung. Im August wird es dann ein erstes Treffen der zukünftigen Azubis im Klinikum geben.

Gemeinsame Ausbildung mit Medigreif

Neu wird sein, dass es ab 1. September dann eine gemeinsame Lehrausbildung des Karlsburger Klinikums und der Berufsfachschule Greifswald gGmbH, eine Einrichtung der Medigreif-Unternehmensgruppe, von jungen Menschen zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann gibt. Die neue Ausbildung umfasst drei Jahre, ist schulgeldfrei und EU-weit anerkannt. Die nötigen Vorbereitungen sind von beiden Seiten getroffen. Das Klinikum gehöre mit rund 500 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Region und biete moderne Arbeitsplätze im medizinischen, technischen und kaufmännischen Bereich sowie ein familienfreundliches Arbeitsklima. Gleiches gelte auch für die Medigreif-Unternehmensgruppe, die unter anderem mehrere Reha-Kliniken auf der Insel Usedom und in Greifswald unterhält.

Sechs Lehrverträge beim Zweckverband

Weitsichtig hat auch der Zweckverband Wasser/ Abwasser Insel Usedom reagiert und während der Zeit von Corona sechs Ausbildungsverträge geschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in Ückeritz wird ab Herbst drei Kaufleute im Bereich Büromanagement, zwei Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik und eine Fachkraft für Abwassertechnik ausbilden.

„Bis zum Ausbildungsstart im September gibt es erfahrungsgemäß noch viel Bewegung – sowohl bei den Bewerbern als auch bei den Stellen“, so Wegner. Fast alle Wirtschaftsbereiche suchen regelmäßig gut qualifizierte Fachkräfte. Engpässe gäbe es zum Beispiel im Handwerk, im Gastgewerbe und im verarbeitenden Gewerbe. „Die zukünftigen Schulabgänger sollten ihre berufliche Zukunft auch jetzt nicht aus dem Blick verlieren und die Zeit zur Lehrstellensuche nutzen“, so Wegner.

Hilfe für Jugendliche per Telefon und App

Um Jugendliche, deren Berufswunsch noch nicht feststeht oder deren Bewerbungen bisher erfolglos waren, zu unterstützen, bietet die Berufsberatung der Arbeitsagentur aktuell Telefontermine an. Sie können unter der kostenfreien Service-Nummer 0800 4 5555 00 oder 03834 – 517 112 bzw. per E-Mail an greifswald.berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden.

Die Bundesagentur für Arbeit bietet darüber hinaus viele ihrer Dienstleistungen auch online oder als App an. Es gibt spezielle Angebote für Ausbildungssuchende und Studieninteressierte, wie beispielsweise das Selbsterkundungstool oder die kostenlose App AzubiWelt.

Von Cornelia Meerkatz