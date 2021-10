Frithjof Zeuner gewinnt Bürgermeisterwahl in Wusterhusen

Wusterhusen

Frithjof Zeuner wird neuer Bürgermeister in der Gemeinde Wusterhusen. Am Sonntag wählten die Wusterhusener den 29-jährigen Einzelbewerber in einer Stichwahl mit knappem Vorsprung: Zeuner erhielt laut Gemeindewahlleiter Erik Plötz 316 Stimmen, sein Gegenkandidat Helfried Blohm (CDU) kam auf 298 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,7 Prozent, insgesamt gingen 615 von 980 Wahlberechtigten wählen. Eine Stimme war ungültig. 208 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme per Briefwahl ab. Bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatten noch 742 Wählerinnen und Wähler abgestimmt.

Ziel: Genesis-Areal entwickeln

Zeuner arbeitet als selbstständiger Industriemeister und ist in Wusterhusen aufgewachsen und zur Schule gegangen, lebt heute dort. Sein zentrales Anliegen sei die Entwicklung des Areals der ehemaligen Diskothek „Genesis“, hatte Zeuner vor der Wahl angekündigt. Er wolle, dass auf einem Teil des Grundstücks altersgerechtes Wohnen entsteht. Im Fokus stehe bei dem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zudem der Erhalt aller drei Feuerwehrstandorte Wusterhusen, Pritzwald und Gustebin.

Drei Bewerber um Bürgermeisterposten

Die Neuwahl war nötig, weil Burkhard Köpnick nach dem Tod seiner Frau sein Amt nach 31 Jahren in der Mitte der Wahlperiode niedergelegt hatte. In der ersten Wahlrunde erreichte keiner der drei Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, der dritte Bewerber Edgar Offel schied mit den wenigsten Stimmen aus.

Von Christopher Gottschalk