Zinnowitz

In Zinnowitz kam es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 111 auf Höhe des ehemaligen Autohauses zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 64-Jähriger Mann mit seinem Transporter aus Richtung Zempin in Richtung Wolgast. Laut Augenzeugen wurde er plötzlich langsamer und zog auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte zunächst mit einem Audi, welcher versuchte auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Transporter landete schlussendlich am Betonlaternenpfahl und verrückte diesen um einen Meter. Der 72-Jährige Fahrer des Audis als auch der 64-Jährige Verursacher blieben unverletzt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die genaue Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch nicht geklärt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit 16000 Euro angegeben. Ein Mitarbeiter der Gemeinde kümmerte sich um die Laterne.

Von Hannes Ewert