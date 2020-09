Lütow

Durch seinen Garten hinter seinem Wohnhaus fährt die Eisenbahn: Ein Kilometer Schienenstrang hat Peter Gebser hier verlegt. Darauf sind alte Dampfloks ebenso unterwegs wie der ICE. Über Brücken im Miniformat rauschen sie und durch Wohngebiete, vorbei an Vergnügungsparks und einer Drahtseilbahn. Viele sehenswerte Details runden die Modellanlage ab.

Mit acht Jahren hatte der heute 80-Jährige eine Modelleisenbahn geschenkt bekommen. „Von da an wollte ich Lokführer werden“, sagt Gebser. In der 5. Klasse habe er vier Wochen lang die Schule geschwänzt, nur um das Geschehen auf der Eisenbahn-Drehscheibe in seinem damaligen Wohnort Riesa zu beobachten. Als der Lehrer schließlich zu ihm nach Hause kam, um sich nach seiner Krankheit zu erkundigen, sei die Sache aufgeflogen.

Glücklich mit der eigenen Gartenbahn

Die Eisenbahn freilich ließ Gebser ein Leben lang nicht los. Als er 1989 begann, sein Wohnhaus in Lütow zu bauen, reifte die Idee zum Aufbau einer eigenen Gartenbahn. Seitdem hat der „Schwachstromtechniker“ immer neue Strecken angelegt, sogar eine spezielle Lokwerkstatt baute er auf. Um viele Züge reibungslos in Bewegung zu setzen, trainierte Peter Gebser vorab schon mal. 70-jährig erwarb der Lütower seinerzeit einen Lokführerausweis. Dazu fuhr er den bekannten Molli von Kühlungsborn nach Doberan.

Mit der riesigen Gartenanlage hat sich Peter Gebser einen Kindheitstraum erfüllt. Quelle: Gert Nitzsche

Rettungsschwimmer mit Leidenschaft

Bekannt geworden ist Peter Gebser auf Usedom nicht nur durch seine Modelleisenbahn. Er bildete viele Rettungsschwimmer aus und brachte Sportlehrern und vielen Kindern das Schwimmen bei. Beruflich übernahm er später den Wasser Zweckverband für den nördlichen Teil der Insel und sorgte in Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Zeltplätzen für den Aufbau des Wasserrettungsdienstes. Daneben studierte er Staats- und Rechtswissenschaften in Potsdam-Babelsberg, seine Diplom Arbeit befasste sich mit Tourismus im Erholungswesen.

26 Jahre lang Zeltplatzchef

In der Wendezeit wurde er kurzfristig arbeitslos und bewarb sich beim damaligen Zinnowitzer Bürgermeister um die Leitung des Zinnowitzer Zeltplatzes. Mit den Worten „Uns kann gar nichts besseres passieren“ wurde ihm die Aufgabe übertragen. 26 Jahre lang, von 1990 bis 2016, war Peter Gebser Chef des Familienbetriebes. Mit Herzblut, Engagement und Risikobereitschaft machte er aus der Anlage eine Topadresse. Ab 2001 wurde der Zinnowitzer Zeltplatz bei den im dreijährigen Abständen erfolgten Klassifizierungen immer mit dem Höchststandard eingestuft.

Auf die Auszeichnung mit dem „Großen Preis des Mittelstandes 2010“ für den Campingplatz Pommernland ist Peter Gebser immer noch stolz. Allen Gästen einen schönen Urlaub zu garantieren, war sein Motto. Wesentlichen Anteil daran hatten seine langjährigen Mitstreiter, von denen hier Jana Richter, Birgit Walter, Irene Petters, Alfred Löchert, Norbert Schreiber, Ronni und Dana Dinse, Torsten Schröder, Detlef Hühner, Angelika Sommer und Hase Bökler stellvertretend genannt werden sollen.

Selbst bei besonderen Unwettern hielten die Camper zusammen, so meisterten sie auch schwierigste Situationen. Viele Veranstaltungen auf dem Areal, so Puppentheater, Glasmalerei, Disko oder Sportanimateure, machten den Urlaub zu einem Erlebnis. Auf dem Platz von Gebser wurden viele Lehrlinge ausgebildet. Nicht wenige gehörten anschließend jahrelang zum Zeltplatzteam.

Opa baut Spielecke für die Urenkel

Heute, vier Jahre nach der Übergabe des Zeltplatzes an seine Tochter Katrin Kretzschmar, fehlt Peter Gebser das Gespräch mit den ehemaligen Mitarbeitern. Noch sehr vital und agil widmet er sich seinem Garten. So baute er eine Spielecke für die Kinder und sechs Urenkel mit dem Jüngsten Eden (16 Monate alt).

Und hier sind wir dann auch schon ganz nah an der traumhaften Eisenbahnanlage. Auf der fährt auch ein Modell des Schweizer Glacier-Expresses. In dem, gemeint ist der Echte, waren Peter Gebser und seine Frau natürlich auch schon unterwegs.

