Usedom

Frühjahrsputz am Wochenende am Usedomer Schlossberg: Der Kultur-und Denkmalverein der kleinen Stadt, der zu dem Einsatz eingeladen hatte, konnte sich über viele fleißige Helfer freuen. Unter anderem musste das bekannte Denkmal von zahlreichem Windbruch befreit werden.

Wie der Usedomer Pastor Christoph Tiede sagte, will er den geschichtsträchtigen Ort mit Bischof Tilmann Jeremias besuchen. Der Bischof wird in den nächsten Tagen in der Stadt erwartet.

Petra Ehrenberg (l.) und Marlies Philippow schleppen Windbruch vom Schlossberg. Quelle: Ingrid Nadler

Von Ingrid Nadler