Papendorf

Traditionell singt der Chor aus Klein Jasedow an einem Sonntagnachmittag im Mai im Papendorfer Duft- und Tastgarten, um das Frühjahr mit alten und neuen Frühlingsliedern zu begrüßen. Diesmal erklingen am Sonntag, dem 19. Mai, ab 15 Uhr zwischen den blühenden Beeten bekannte Melodien aus Kindheit und Jugend. Die Caféterrasse ist geöffnet. Die Besucher können bei Kaffee und Kuchen dem Gesang lauschen und gern einstimmen. Der Eintritt ist frei.

Ein grünes Kleinod am Peenestrom

Seit mehr als 25 Jahren gibt es den Duft- und Tastgarten in Papendorf bei Lassan. Auf dem ausgedehnten Gelände am Hang und in einem barrierefreien Teil mit Hochbeeten wachsen etliche Kräuter, die angefasst werden dürfen und deren Duft und Geschmack geschnuppert bzw. probiert werden können. Der Garten ist täglich geöffnet; von Mittwoch bis Sonntag werden auf der Caféterrasse Kräutertee oder kühle Getränke, Kaffee und selbst gebackener Kuchen serviert.

Vier „Kräutertage“ im Sommerprogramm 2019

Ein buntes Sommerprogramm führt mit vier „Kräutertagen“ in die Verwendung von Kräutern in Küche und Hausapotheke ein. Dazu gibt es eine Einführung in die Permakultur als Lebens- und Gestaltungsansatz und einen Workshop zur Saatgutgewinnung aus dem eigenen Garten. Frühlingssingen und Klangnachmittage runden das Programm ab. Für die Kurse und für Gruppenbesuche wird um Anmeldung gebeten. Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.lassaner-winkel.de/veranstaltungen.

Tom Schröter