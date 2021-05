Zinnowitz

Für die Minischweine der Zinnowitzer Hotelinhaberin Sabine Schlechter geht es beinahe jeden Tag auf Erkundungstour durch das Ostseebad. Entweder in den Wald, auf die Promenade oder den Strand. Da in dieser Zeit alle Örtlichkeiten so gut wie menschenleer sind, haben die Schweine allen Platz, den sie brauchen, um sich wohl zu fühlen. Am 1. Mai nutzte Sabine Schlechter das gute Wetter, um mit den Schweinen an den Strand zu gehen. Wenn Spaziergänger kommen, zücken diese ihre Kamera, um ein Erinnerungsfoto zu machen, denn so oft kommt es nicht vor, dass man Schweine an der Ostsee sieht. Mit dabei hat sie etwas Mischfutter, sogenannte Grünpellets, die sie den Tieren gibt. Nach dem Spaziergang geht es zurück in ihre Unterkunft – in das Hotel „Rüssel“ an der Zinnowitzer Strandpromenade.

Von Hannes Ewert