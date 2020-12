Ahlbeck/Pomellen

Nach Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze hat die Polizei die Personalien mehrerer Einreisender an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet, damit sie sich in die vorgeschriebene Quarantäne begeben. Wie die Beamten am Donnerstagabend mitteilten, fehlten bei fünf Personen die erforderliche Einreiseanmeldung.

Insgesamt wurden an den Übergängen auf Usedom und dem Festland knapp 100 Fahrzeuge kontrolliert und auf die aktuellen Regelungen der Corona-Landesverordnung sowie der Quarantäneverordnung hingewiesen. Elf Fahrzeugführer verzichteten schließlich auf die Ein- beziehungsweise Ausreise.

Hintergrund der Kontrollen sind die in Polen deutlich höheren Infektionszahlen. Ausgenommen von dieser Quarantäne sind unter anderem polnische Pendler, die auf einer Seite arbeiten und auf der anderen Seite wohnen.

