Eigentlich wäre die Insel Usedom in diesen Tagen voll wie im Hochsommer. Tausende Urlauber wären gekommen, um den Jahreswechsel feucht-fröhlich zu feiern. In diesem Jahr kommt alles anders: Tausende Arbeitnehmer befinden sich aufgrund geschlossener Hotels in Kurzarbeit. Fünf Arbeiter erzählen, wie es ihnen heute geht.