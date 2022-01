Für Ortsumgehung: Lauben-Abriss in der Wolgaster Neustadt

Wolgast

In dieser Woche begannen nunmehr auch im Wolgaster Stadtgebiet die ersten sichtbaren Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Ortsumgehung. Eine Abrissfirma lässt, um Baufreiheit zu schaffen, in der Neustadt die alte Laubenkolonie auf Höhe der einstigen Zementarbeitersiedlung verschwinden. Schritt für Schritt frisst sich ein Bagger durch die Anlage, in welcher einige Parzellen schon seit längerer Zeit nicht mehr genutzt wurden.

Das betreffende Gelände ist Eigentum der Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi). „Am 13. Januar hat die Bauanlaufberatung im Straßenbauamt Schwerin stattgefunden“, berichtet WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin. „Bei der Abstimmung hat unsere Mitarbeiterin Sabine Kurzmann die betreffenden Grundstücke für die geplanten Baumaßnahmen an den Bauherrn übergeben. Frau Kurzmann hatte frühzeitig auch die Gespräche mit den Pächtern der Laubenparzellen geführt.“

Plötzlich war die Neustadt ohne Fernsehen

Während der Abrissarbeiten wurde am Donnerstagmorgen ein Fernsehkabel beschädigt. Mitarbeiter der Firma AEP Plückhahn kümmerten sich um die Reparatur. Quelle: Tom Schröter

Und wo gehobelt wird, fallen bekanntlich auch Späne: Am Donnerstagmorgen wurde im Zuge der Baggerarbeiten ein quer über das Gelände verlaufendes Fernsehkabel beschädigt, so dass die Bewohner der Neustadt den Tag über keinen TV-Empfang hatten. „Das Koaxialkabel wurde abgequetscht, so dass wir eine Muffe setzen müssen, was einige Zeit erfordert“, erläuterte Heinz Wiese vom zuständigen Kabelanbieter AEP Plückhahn.

Vom Abriss, so informierte WoWi-Chef Koplin weiter, seien nicht alle Gärten und die dazugehörigen Bauten in der Neustadt betroffen. Jene zum Beispiel, die sich direkt an der Bahnhofstraße befinden, könnten erhalten bleiben. Anstelle der Gartenkolonie, die aktuell zurückgebaut wird, verläuft später die „neue Bahnhofstraße“. Diese zweigt am in Verlängerung der Leeraner Straße zu errichtenden Kreisverkehr ab, verläuft südwestlich der Ortsumgehung und dient künftig als Zubringer unter anderem für den Südhafen und die Peene-Werft.

Später sind hier wieder Gärten vorgesehen

„Wenn der Bau der ‚neuen Bahnhofstraße‘ und der Ortsumfahrung abgeschlossen ist, wollen wir in diesem Bereich der Neustadt auf WoWi-Grund wieder einige Gartenparzellen ausweisen“, verkündete Jan Koplin. Die Freigabe der Umgehungsstraße ist für 2027 geplant.

In dieser Woche begann in der Wolgaster Neustadt der Rückbau dieser alten Laubenkolonie. An deren Stelle verläuft später die Zubringerstraße zum Südhafen. Quelle: Tom Schröter

Ende August 2021 war auch an der Bundesstraße 111 vor Wolgast im Bereich der Ziesebrücke mit vorbereitenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Ortsumgehung begonnen worden. Mitarbeiter der Grimmener Niederlassung der Firma Günter Papenburg richteten seither etappenweise rechts und links der Ziese die Zufahrten zur künftigen Behelfsbrücke her, die für die Zeit des Baus der neuen Brücke über die Ziese benötigt wird. Hierzu wurde das Gelände zunächst begradigt; anschließend wurden schichtweise Sand eingebracht und Geotextil eingezogen.

Bauarbeiten an der Ziese dauern weiter an

Parallel dazu nahm die Vormann und Partner Bohrgesellschaft mbH & Co. KG aus Stralsund Baugrunduntersuchungen vor. Die Bohrungen dienten dazu, um unter anderem die Mächtigkeit der Torfschicht auf der Trasse festzustellen, über welche die Behelfsstraße verlaufen soll. Entsprechend der Ergebnisse wurde der für die Straße benötigte Unterbau dimensioniert, um die erforderliche Stabilität zu erreichen. Es soll unbedingt ausgeschlossen werden, dass der Straßenkörper später im weichen Untergrund versinkt. Ein auf zwei Betonsockeln ruhendes Brückenfertigteil soll das Gewässer schließlich überspannen.

Am 14. August vergangenen Jahres war im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an der B 111 vor Wolgast der erste Spatenstich zum Bau der Ortsumgehung erfolgt. 140 Millionen Euro will der Bund insgesamt in das Großprojekt investieren. Kernstück der Umgehungsstraße ist eine rund 1,5 Kilometer lange Zügelgurtbrücke, auf der die Kraftfahrer den Peenestrom in 42 Meter Höhe überqueren.

Von Tom Schröter