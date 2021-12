Rostock/Swinemünde

Prüfend blicken Michael Szmaglinski und Nicole Leszinski auf die Metallregale, in denen sich bunte Kartons mit Feuerwerksbatterien und der Aufschrift „Superbomber“, „Predator“ oder „Mystery“ stapeln. Während in Deutschland wegen der Corona-Pandemie und der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante bereits zum zweiten Jahr in Folge die Regale leer bleiben, weil der Feuerwerksverkauf verboten ist, haben Pyrofans im Nachbarland freie Auswahl.

Aus diesem Grund ist auch das Paar aus Magdeburg ins polnische Swinemünde gekommen. „Für uns gehört ein Feuerwerk einfach zu Silvester dazu. Im vergangenen Jahr hatten wir noch Restbestände, aber die sind jetzt aufgebraucht. Deshalb sind wir hergekommen“, sagt die blonde junge Frau. Ursprünglich habe das Paar von Magdeburg aus nach Stettin fahren wollen. „Weil wir noch ein paar Urlaubstage hatten, haben wir uns für Swinemünde entschieden“, sagt sie.

„Es kommen viele Deutsche, um Feuerwerk zu kaufen“

Das Verkaufsverbot in Deutschland, bei dem es darum geht, größere Ansammlungen von Gruppen und Unfälle zu vermeiden, um die Krankenhäuser zu entlasten, können beide nicht so recht nachvollziehen: „Ich halte das für Unsinn. Auf dem eigenen Grundstück zu knallen ist ja erlaubt. Dann besorgen sich die Leute das Feuerwerk woanders. Wir sind ja nicht die Einzigen, die hierherkommen“, sagt Michael Szmaglinski.

Das bestätigt sich auch in einem anderen Markt, einige Straßen weiter, in dem eine deutsche Familie gerade diverse Feuerwerksbatterien in den Einkaufswagen schichtet. Ihren Namen wollen sie nicht nennen. „Es kommen viele Deutsche her, um Feuerwerk zu kaufen“, sagt ein Mitarbeiter, der nur für Pyrotechnik abgestellt ist. Dass der Verkauf in Deutschland verboten sei, habe er nicht gewusst. Die Discounter selbst geben auf Anfrage zu Verkaufszahlen und deutschen Kunden keine Auskunft.

Lange Schlangen und stundenlanges Warten bei Pyrofirmen

Weil man auf den Basaren in Polen ganzjährig Pyrotechnik kaufen kann, blieb zumindest in Swinemünde Anfang der Woche der große Ansturm aus, während sich andernorts bei speziellen Pyrofirmen, wie dem „Funke Store“ in Słubice in der Nähe von Frankfurt (Oder) lange Schlangen bildeten, in denen die Menschen mehrere Stunden in der Kälte ausharrten.

Trotz Verkaufsverbot in Deutschland ist das legal: Denn laut Beschluss von Bund und Ländern ist es aktuell nicht verboten, ins Ausland zu fahren und dort Feuerwerkskörper zu kaufen. Auch online darf man aktuell Feuerwerk bestellen und sich zuschicken lassen. Wer den Jahreswechsel unbeschwert und gefahrlos genießen will, sollte aber bei den Feuerwerkskörpern auf die entsprechende CE-Kennzeichnung achten, warnt Stephan Meyns, Pressesprecher vom Zollfahndungsamt Hamburg. Fehle diese Kennzeichnung oder sei sie gefälscht, sei die Einfuhr nach dem Sprengstoffgesetz verboten und strafbar.

Verstärkte Kontrollen an der Grenze

„Mit illegalem Feuerwerk gefährdet man nicht nur die eigene Gesundheit, sondern riskiert unter Umständen sein Leben und das Unbeteiligter.“ Darüber hinaus würden Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz strafrechtlich verfolgt. „Gerade zum Jahreswechsel liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit auf der Bekämpfung des Schmuggels von illegalem Feuerwerk nach Deutschland“, so Meyns. Im Grenzbereich müssten Reisende daher mit stichpunktartigen Kontrollen der Fahrzeuge rechnen. „Wer sich nicht an die Regeln hält, dem droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe“, so Meyns.

Allein im Dezember haben Kontrollkräfte des Hauptzollamtes Stralsund in knapp 30 Fällen Pyrotechnik aus dem Verkehr gezogen. Der Zoll stellte in diesem Monat über 80 Kilogramm Pyrotechnik in Mecklenburg-Vorpommern sicher.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Michael Szmaglinski und Nicole Leszinski freuen sich bereits auf den Silvesterabend: „Am 30. feiern wir auch noch den Geburtstag unseres Sohnes“, sagt Szmaglinski. Mit dem Feuerwerk werden nun beide Events zum richtigen Knaller.

Von Stefanie Büssing