Insel Usedom

In Karlshagen, den Kaiserbädern und in Zinnowitz werden für die Saison 2020 wieder zahlreiche Rettungsschwimmer gesucht, die sich an den Stränden engagieren und das Baden sicherer machen. Die Wasserwachtler des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald richten einen entsprechenden Appell an die Öffentlichkeit. „Bis zu 57 Rettungsschwimmer sind zur Hochsaison pro Tag bei uns im Einsatz, um für die Sicherheit beim Baden zu sorgen“, sagt Sven Hennings, Leiter des Rettungsdienstes und verantwortlich für die Wasserrettung. „Für 2020 benötigen wir erneut engagierte und motivierte Kräfte für unsere Strandabschnitte.“

Jedes Jahr kommen zahlreiche Rettungsschwimmer aus anderen Bundesländern oder aus dem Nachbarland Polen auf die Insel. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Schwimmer eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 26 Euro pro Tag. Je nach Einsatzdauer werden zusätzlich Fahrtkosten übernommen. „Doch für die Rettungsschwimmer zählen vor allem das gute Gefühl, anderen Menschen zu helfen, der Einsatz moderner Rettungstechnik, die Möglichkeit Einsatzerfahrung zu sammeln, eine ansprechende Unterbringung sowie das Miteinander im und nach dem Dienst“, so Sven Hennings.

Voraussetzungen für den Einsatz sind ein gültiger Nachweis über das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (mindestens in Silber und nicht älter als drei Jahre), ein Mindestalter von 16 Jahren sowie eine Erste Hilfe-Ausbildung, die nicht weiter als ein Jahr zurückliegen darf. Ein Bootsführerschein ist von Vorteil. Weitere Infos sind erhältlich unter: www.drk-ovp-hgw.de/wasserwacht. Dort werden die Einsatzorte vorgestellt und die Ausschreibungen und Bewerbungsformulare veröffentlicht.

Von Tom Schröter