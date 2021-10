Für die Sicherheit: Swinemünde investiert in 55 neue Defibrillatoren

Swinemünde

Swinemünde wird die erste Stadt in Polen sein, in der ein automatisierter externer Defibrillator (AED) fast überall zugänglich sein wird. Die Stadt investiert in die Sicherheit und schafft 55 weitere Geräte an. Deren Montage soll im kommenden Jahr erfolgen. Mit AED ausgestattet werden alle Kindergärten, Schulen, Kultur- und Sporteinrichtungen, die Rederei Swinemünde und alle 20 Stadtbusse.

Ein Gerät kostet fast 430 000 Złoty

Initiator der Investition ist Jarosław Włodarczyk. Der Rettungslehrer aus Swinemünde verfasste einen entsprechenden Entwurf für den Kauf der Geräte für den Bürgerhaushalt 2022 und beantragte die Finanzierung. Die Anschaffung eines AED wird voraussichtlich fast 430 000 Złoty kosten. „Ich glaube nicht, dass es auf der Welt noch eine zweite Insel gibt, die mit so vielen Defibrillatoren ausgestattet ist. Nach dem Kauf der Geräte muss man sich darauf konzentrieren, die Bewohner zu schulen“, sagt Włodarczyk.

Erste AED gibt es schon in Swinemünde und Misdroy

Im Gegensatz zum traditionellen Gerät kann so ein AED rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche bei einem Notfall angewendet werden, weil er für jedermann zugänglich ist. Das ist aktuell an fünf Standorten in der Stadt sowie in einigen Hotels und Geschäften der Fall. Auch in Misdroy wurden automatische Defibrillatoren installiert. Bisher sind es sechs.

Der Rettungslehrer aus Swinemünde setzt sich bereits seit vielen Jahren für die Verbesserung der Sicherheit ein und ist in der Erste-Hilfe-Ausbildung aktiv. Im kommenden Jahr können über 1000 Menschen am Programm „Save Teaching" teilnehmen, 15 werden einen Rettungsschwimmer- und vormedizinischen Hilfskurs absolvieren. Die Schulungen sind kostenfrei für die Teilnehmer.

Von Radek Jagielski