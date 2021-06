Für diese Sellinerin läuten bald die Hochzeitsglocken

Sandy Zornow ist voller Vorfreude, denn in wenigen Wochen läuten die Hochzeitsglocken. Seit 14 Jahren ist sie mit ihrem Robert zusammen. Nun wollen sie in den Hafen der Ehe einlaufen. Sie haben sich mit ihrem neugebauten Haus auf dem Grundstück der Eltern in Sellin einen großen Traum erfüllt. „Hier können wir von der Dachterrasse auf den Schmollensee schauen und den Sonnenuntergang bewundern, das macht uns glücklich“. Mit den Kindern Hannah (7) und Marle (2) wird viel gespielt oder mit dem Rad die Umgebung erkundet.

Die gelernte Bürokauffrau arbeitet als Mitarbeiterin in der HNO-Praxis von Dipl. Med. Frank-Peter Fitz. „Wir sind ein gutes Team mit einem verständnisvollen Chef“, sagt sie. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Hamburg ist sie froh, wieder auf Usedom zu sein. „Das Meer, ein Haus und eine tolle Familie – hier habe ich alles, was es zu einem schönem Leben braucht.“ Die lebenslustige Frau mag deutsche Musik. Auf ihrer Wunschliste steht noch eine Reise nach Thailand.

Von Gert Nitzsche