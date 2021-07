Für ein Zinnowitzer Paar gab es diese Überraschung von Ministerin Drese

Zinnowitz

Sie könnte fast schon selbst ein Museum eröffnen. 3600 Ansichtskarten hat Silvia Klöpfer in ihrer Sammlung. Dazu kommen 180 Porzellangefäße. Bei allen Dingen, die sie sammelt, muss eines draufstehen – „Zinnowitz“. Hier lebt sie seit über 50 Jahren. Ihre Sammlerleidenschaft begründet sie wie folgt: „Geschichte wird so wieder lebendig.“

Ihre Geschichte bei der Historischen Gesellschaft Zinnowitz begann vor gut 20 Jahren. Seitdem hat sie mit ihrem Mann Paul viel Zeit im Museum – seit 2009 am Zinnowitzer Bahnhof – verbracht. Oder sie erzählt von ihrer Heimat den Gästen bei Führungen, Veranstaltungen und Vorträgen. Das macht sie ehrenamtlich. „Für mich bedeutet ehrenamtliche Arbeit Spaß, Freude und Freiwilligkeit“, sagt die 70-Jährige, die nun gemeinsam mit ihrem Mann von der Sozialministerin beschenkt wurde.

Die 3000. Chipkarte

Paul Klöpfer ist jetzt Inhaber der Ehrenamtskarte des Landes mit der Nummer 2999. Klar, für die Gattin gab es die nächste. Die 3000. gehört nun Silvia Klöpfer. „Ich finde das gut, dass wir Ehrenamtler nicht vergessen werden“, sagt die Zinnowitzerin.

An die landesweite Bonuskarte im Chipkartenformat für in Mecklenburg-Vorpommern ehrenamtlich besonders Engagierte sind einige Voraussetzungen geknüpft, wie z.B. mindestens fünf Stunden pro Woche bzeziehungsweise 250 Stunden im Jahr ehrenamtliches Engagement. Und sich freiwillig und ohne Bezahlung für das Gemeinwohl einsetzen.

„Wir zählen unsere Stunden gar nicht mehr, die wir ins Museum und die historische Arbeit stecken“, sagt Ute Spohler, Vorsitzende des Vereins. Ohne die Vereinsmitglieder könnte das Museum am Wochenende gar nicht öffnen. „Seit 20 Jahren sichern wir das so ab“, ergänzt sie. In der Woche gibt es Hilfe – gegenwärtig ist es eine Kraft über den Bundesfreiwilligendienst, davor waren es in den Jahren ABMer oder Ein-Euro-Jobber.

Freier Eintritt im Museum und Rabatt im Hotel

Zum Aufsichtspersonal kommen aber die vielen Helfer, die für Ausstellungen Exponate zusammentragen oder in der Eisenbahnabteilung bei den Modellen selbst Hand anlegen. „Sie leisten alle ehrenamtliche Arbeit“, betont die Vorsitzende und freut sich, dass mit den Klöpfers nun weitere Mitstreiter die Ehrenamtskarte bekommen haben. Mit der können Berechtigte Rabatte oder besondere Leistungen bei teilnehmenden Unternehmen, Freizeitstätten, Einrichtungen, Institutionen und Vereinen erhalten. Das reicht vom freien Eintritt in Museen, Rabatt auf den Zimmerpreis eines Hotels oder eine Ermäßigung in einer Apotheke.

„Wir haben inzwischen 190 Partner mit über 360 Angeboten. Dazu gehören z.B. Einzelhändler, Tankstellen, Fast-Food-Filialen, Bäckereien, Autovermieter, Krankenkassen, Restaurants, Hotels, Freizeit-, Wellness-, Kultur- und Ausflugseinrichtungen sowie Sportvereine“, sagt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). „Die 3000. Karte ist ein Meilenstein. Mit jedem neuen Partner wird die Ehrenamtskarte attraktiver und bekannter im Land“, ergänzt sie. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben bislang 350 Menschen die Karte als Dankeschön für ihr bürgerschaftliches Engagement erhalten.

Sozialministerin Stefanie Drese (l.) schaut sich mit Ute Spohler, Vereinsvorsitzende, im Museum am Zinnowitzer Bahnhof um. Quelle: Henrik Nitzsche

Im Museum am Bahnhof sind gegenwärtig mehrere Sonderausstellungen zu sehen. In der Eisenbahnabteilung gibt es ein neues Diorama zum V2-Schießzug. In der heimatgeschichtlichen Abteilung ist die Sonderschau „Zinnowitzer Medizingeschichte(n)“ eingerichtet worden. Dazu gibt es „110 Jahre Eisenbahn auf Usedom“.

Mitbringsel aus DDR-Zeiten

Und zwischen all den Exponaten finden sich Dinge, die Silvia und Paul Klöpfer mitgebracht haben. „Mitbringsel“, wie die 70-Jährige sagt und auf eine Glasvitrine zeigt. Sie hat im Netz gestöbert und Dinge gefunden, die Urlauber zu DDR-Zeiten in Zinnowitz gekauft und mit nach Hause genommen haben. Wenn sie eingestaubt sind, landen sie meist bei ebay und dann im Hause Klöpfer.

„Ich habe einen großen Vogel. Irgendwie haben wir den alle“, sagt die 3000. Ehrenamtlerin im Land und schaut in die Runde ihrer Hobby-Historiker und Modellbauer. Für drei der historisch interessierten Damen erfüllt sich in den nächsten Wochen ein großer Wunsch – im Flaniermeilenkostüm über die Promenade laufen oder bei Festen den Verein vertreten. Gegenwärtig werden in einer Werkstatt des Anklamer Theaters drei Kleider von 1910 genäht. Man kann sich gut vorstellen, wie Silvia Klöpfer in so einem Kleid mit Urlaubern eine Ortsführung macht. Auch so wird Geschichte wieder lebendig.

Von Henrik Nitzsche