Fußball-EM: Darum findet am Heringsdorfer Strand kein Public Viewing statt

Heringsdorf

Seit gut zehn Tagen rollt in mehreren Ländern der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft. Eigentlich versammeln sich Fußballfans vor Fernsehgeräten und Leinwänden, um gemeinsam die Spiele zu verfolgen. Einer der schönsten Orte für Public Viewing ist seit Jahren der Strand neben der Heringsdorfer Seebrücke. Seit der ZDF-Übertragung 2012 von der Fußball-EM ist die Leinwand im Meer deutschlandweit bekannt.

So mancher Urlauber oder Einheimische wundert sich, dass es in diesem Jahr Jogis Jungs nicht auf der großen Leinwand am Strand gibt. Auch wenn das touristische Geschäft inzwischen an die Sommer der Vorjahre erinnert, so gab es bei der Entscheidung – für oder gegen Public Viewing – noch enorme Corona-Beschränkungen, wie Mirko Krentz vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder sagt. „Unsere Deadline war der 14. Mai. Zu dem Zeitpunkt war vieles noch unklar. Sitzplätze, Abstände, Negativtest, personenbezogene Daten erheben – all diese Auflagen waren noch aktuell. Zudem war der Ausschank von Alkohol verboten. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil wir wissen, welches Feeling wir bei den Übertragungen am Strand haben“, so Krentz.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Kurdirektor Thomas Heilmann waren bei Deutschland-Spielen in der Vergangenheit bis zu 5000 Fans am Strand. „Das wäre nicht zu verantworten gewesen“, so Heilmann im jüngsten Eigenbetriebsausschuss. Viele Besucher hätten die Partien auch von der Seebrücke aus verfolgt. Ein weiteres Problem: „Wir können die Seebrücke ja nicht sperren. Den Ansturm hätten wir wohl nicht in den Griff bekommen“, so Krentz.

Von Henrik Nitzsche