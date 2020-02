Fußball-EM: Neue Leinwand für Public Viewing am Heringsdorfer Strand

Insel Usedom

Miteinander Europas beste Fußballer erleben – auf Usedom wird es während der Fußball-EM 2020 vom 12. Juni bis 12. Juli das gemeinsame Jubeln und Leiden beim Public Viewing geben. Die größte „Fußball-Arena“ auf der Insel ist noch immer der Strand neben der Heringsdorfer Seebrücke mit der LED-Leinwand in der Ostsee. Vor acht Jahren richtete hier das ZDF erstmals den Fußballstrand ein. Die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn holten die Fußball-EM, die in Polen und der Ukraine stattfand, auf die Sonneninsel.

„Natürlich wollen wir auch in diesem Jahr wieder viele Fußballpartys am Strand feiern. Mit der Arena haben wir nun mal ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann. Er sieht in der EM, die diesmal in zwölf Ländern stattfindet, auch die Chance, am Strand kulinarisch etwas auf die Beine zu stellen. „Jedes Land könnte sich kulinarisch präsentieren. Dazu sind wir in Gesprächen mit Hoteliers und Gastronomen“, so Heilmann.

13 Quadratmeter größere Leinwand

„Wir werden alle Spiele zeigen“, sagt der Heringsdorfer Hotelier Jens Erdmann, Partner des Eigenbetriebes der Kaiserbäder. In der Arena sollen vor den Dünen wieder die Strandkörbe stehen. „Dazu kommen am Strand die Bierbänke. Bei Deutschland-Spielen rechnen wir schon mit 1000 Besuchern“, sagt Erdmann. Der Eintritt ist frei.

Die Partien der Fußball-EM sollen auf einer größeren Leinwand übertragen werden. Statt bislang auf 32 Quadratmeter können die Kicker nun auf knapp 45 Quadratmeter bestaunt werden. „Da ist bessere Technik verbaut. Wir haben eine bessere Bildqualität, Details und Schriften sind viel besser zu erkennen“, sagt Sebastian Götz vom Eigenbetrieb. Das erste Mal wird die neue Leinwand bei „Baltic Lights“ vom 6. bis 8. März zum Einsatz kommen. An dem Wochenende werden wieder Tausende das nördlichste Schlittenhunderennen verfolgen.

In Ückeritz läuft das Finale

In Ückeritz rollt der Ball auch – aber nur zum Finale. Das EM-Endspiel wird zum Finale des großen Hafenfestes im Sportboothafen gezeigt, wie Kurdirektor Toni Schulz informiert. Die LED-Leinwand wird für das Fest aufgebaut. Hier soll aber nicht nur König Fußball rollen. „Wir planen an dem Wochenende Sommerkino mit drei Veranstaltungen. Wenn wir die Technik schon da haben, wollen wir wenigstens ein Spiel zeigen“, so Schulz. Weitere Partien sollen nicht öffentlich gezeigt werden.

Trassenheide : Idee scheitert an den Kosten

Mit Bratwurst, Bier und vielen Deutschland-Fahnen vor der Trassenheider Kurmuschel – so hatte sich Jörg Stahlberg, Vorsitzender des Tourismusausschusses, die Stimmung bei den Spielen von Jogis Männer bei der EM vorgestellt. Drei Heimspiele in München und dreimal Public Viewing in Trassenheide – „leider wird daraus nichts“, sagt Stahlberg. Das Projekt scheitere an den Kosten.

Der Gemeindevertreter hatte mehrere Angebote für die Technik eingeholt. „Die Kosten lagen zwischen 5000 und 12 000 Euro. Das bekommst du mit Bier und Bratwurst nicht rein.“ Hinzu kam, dass die Technik nicht für jedes Spiel hätte auf- und abgebaut werden können. Kosten für einen Wachschutz wären ebenfalls notwendig gewesen. „Die Kurverwaltung hat ihr gesamtes Budget für 2020 bereits verplant. Von da hätten wir nichts bekommen. Aus eigener Kraft ist das nicht zu stemmen, selbst nicht mit Sponsoren“, so Stahlberg.

Restaurants in Karlshagen zeigen Spiele

Im Nachbarort von Trassenheide, in Karlshagen, wird es ebenfalls keine öffentliche Veranstaltung geben, wenn der EM-Ball rollt. „Im Ort werden sicherlich einige Restaurants die Spiele zeigen“, heißt es von der Kurverwaltung. Auch in Koserow gibt es Neuer, Kimmich, Gündogan und Reus nicht beim Public Viewing. „Wir setzen andere Schwerpunkte. Hotels und Restaurant werden das sicherlich machen“, sagt Kurdirektorin Nadine Riethdorf.

Auf dem Schirm haben die Koserower die Fußball-EM dennoch, wenn es um die Planung von Veranstaltungen geht. „Wir organisieren keine großen Events, wenn Deutschland spielt.“ Das 11. Dixieland Festival in Koserow findet deshalb erst am Sonntag (21. Juni) auf dem örtlichen Kurplatz statt. Denn am 20. Juni spielt um 18 Uhr Deutschland gegen Portugal.

