Welches fußballbegeisterte Kind träumt nicht davon, einmal wie ein Großer zu trainieren oder von einer Fußball-Legende trainiert zu werden? Solche Träume können im kommenden Sommer wahr werden. Eine Kooperation der Kaiserbäder mit der Sportmarketing-Agentur Hollyvent macht es möglich. Insgesamt drei Profi-Fußballcamps locken Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 15 Jahren auf die Sportanlage an der Swinemünder Chaussee in Ahlbeck auf der Insel Usedom.

Dort finden vom 4. bis 8. Juli, vom 25. bis 29. Juli und vom 1. bis 5. August Vormittags- sowie Ganztagskurse statt. Insgesamt können pro Kurs bis zu 80 Kinder teilnehmen, wie Jürgen Holletzek von der Agentur Hollyvent erklärt. Am Dienstag stellte der frühere Fußballschulleiter von Hannover 96 und des VfL Bochum zusammen mit dem Ex-Profi Thomas von Heesen (Hamburger SV, Arminia Bielefeld) sowie Hagen Reeck (Energie Cottbus) die geplanten Camps vor.

Mehrere Kooperationen in den vergangenen Jahren

Sie sind nicht die ersten ihrer Art in den Kaiserbädern. Holletzek war bereits in Diensten des VfL Bochum von 2016 bis 2018 dreimal in Ahlbeck, um in Kooperation mit dem Sportverein Eintracht Ahlbeck 48 Fußballcamps durchzuführen, wie dessen Vorsitzender und Trainer Andreas Dumke hervorhebt. „Aufgrund der guten Erfahrungen war mir sofort klar, dass wir das wieder machen. Deshalb haben wir das ganz schnell in die richtige Richtung gebracht“, betont der Ahlbecker.

Auch Kurdirektor Thomas Heilmann freut sich auf die Kooperation, die längerfristig angelegt ist. „Wir haben das ja mal mit Real Madrid gemacht, was auch sehr schön war. Es hat den Kindern Abwechslung gebracht und die Eltern entlastet, die in der Saison stark eingebunden sind“, so der Chef des Eigenbetriebes. Ihm gefällt, dass das Konzept von Holletzek & Co. nachhaltiger angelegt ist.

Bundesligaprofis auf dem Sportplatz

Während Real mit seiner Strahlkraft anzog, allerdings Sportstudenten damals das Training leiteten, stehen bei den Kaiserbäder-Profi-Fußballcamps im kommenden Sommer ehemalige Bundesligaprofis auf dem Sportplatz. Neben von Heesen zählen unter anderem Christian Hochstätter, Holger Fach, Arie van Lent, Fatmir Vata und Roman Wojcicki zum Trainerteam.

Für Jürgen Holletzek steht das Kind im Mittelpunkt. Wie er sagt, muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Sein Trainerteam stehe für Qualität und Spaß. „Es sind alles tolle Leute und sie alle können gut mit Kindern umgehen“, betont der Fußballlehrer. Bis zu zwölf Kinder werden pro Gruppe von einem Coach trainiert. Er freut sich, dass das Kaiserbäder-Fußballcamp langfristig angelegt ist und nicht als Eintagsfliege.

„Wir machen es persönlicher“

„Wir haben schon etliche Camps gemacht mit Kiddies. Nach zwei Tagen wollten die Kinder nicht mehr zu ihren Eltern, sondern bei uns bleiben. Wir machen es anders, wir machen es persönlicher“, erläutern Thomas von Heesen die Philosophie der Hollyvent-Fußballcamps. „Wir gucken, dass wir sie nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern und wir trainieren 6-Jährige anders als 14-Jährige“, erklärt der zweifache Deutsche Meister mit dem HSV.

„Wir machen tausend Übungen, die andere, glaube ich, nicht machen“, so von Heesen, der auch sagt: „Ich bin superfroh, dass Hagen hier ist.“ Damit meint er Hagen Reeck, der in den 1980er-Jahren für Energie Cottbus kickte und von 1994 bis 2004 als Co-Trainer von Trainerlegende Eduard (Ede) Geyer die Lausitzer coachte. „Der Höhepunkt war das Pokalfinale 1997 gegen den VfB Stuttgart“, hebt Reeck hervor. Für ihn ist der Trainerpool das große Plus, der die Leute anzieht und der Qualität verspricht.

Trainer hatte viele Stationen

Der 62-Jährige lebt seit 15 Jahren auf Usedom, wo er unter anderem als Lehrer an der Europaschule in Ahlbeck tätig war und etliche Vereine in der Region trainierte. Sein nächstes Engagement wird nach 2017–2018 erneut beim FC Insel Usedom sein, wie er brandaktuell informiert.

Davor war Reeck Trainer beim VFC Anklam (2012–2015) und dem Greifswalder FC (2015–2017). Nach seinem Abschied bei Energie Cottbus (2004) tingelte er als Co-Trainer durch die Welt. Stationen waren Al-Nasr Sports Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Apollon Limassol auf Zypern. Dort war Hagen Reeck zusammen mit Thomas von Heesen, mit dem er 2006 die DFB-Trainerlizenz erwarb.

So können Sie Ihr Kind zum Fußballcamp anmelden Zu den Leistungen der Ganztagkurse zählen unter anderem 18 Stunden Techniktraining, separates Torwarttraining, hochwertige Trainingsausrüstung (Trikot, Hose, Stutzen), vier Mal Mittagessen, Erfrischungsgetränke und Obst, Grillabend am Strand, Eintrittsgutscheine für das Deutsche Fußball-Museum Dortmund, Technikparcours, Miniturnier sowie Teilnahmeurkunde und Erinnerungspokal. Anmeldungen sind unter www.hollyvent.de/veranstaltungen möglich. Dort sind auch die Beschreibungen der Halbtagskurse zu finden.

Zum Trainerteam gehören zudem Andreas Dumke und Robert Begrow von Eintracht Ahlbeck. Begrow trainiert derzeit die Jugend der Spielgemeinschaft Eintracht Ahlbeck/FC Insel Usedom. Insgesamt gehören 90 Kinder bis zur C-Jugend der Spielgemeinschaft an. Andreas Dumke unterstreicht, dass es für die Kinder von den Insel-Vereinen ein besonderer Anreiz ist, mal mit anderen Trainern zu trainieren.

Erste Anmeldungen liegen vor

Kurdirektor Thomas Heilmann will die Fußballcamp-Kooperation umgehend in die Werbung geben. So sollen die Hotels im nächsten Newsletter über die Termine und Konditionen der Kaiserbäder-Profi-Fußballcamps informiert werden. Immerhin liegen bereits die ersten Anmeldungen vor.

Wie Jürgen Holletzek nicht ohne Stolz erwähnt, sind unter den früheren Camp-Teilnehmern auch einige Talente gewesen, die es zum Profi geschafft haben. Als Beispiele nennt er die aktuellen Junioren-Nationalspieler Ansgar Knauff (22 Jahre, Eintracht Frankfurt) und Jean-Manuel Mbom (21, Werder Bremen). Es darf also geträumt werden in den Kinderzimmern auf Usedom.

