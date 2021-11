Balm

Großer Erfolg für die Mannschaft des Golfhotels Balmer See im Hallenfußball: Als einzige Vertreter aus MV setzten sich die Balmer gegen starke Konkurrenz durch und wurden im Vorrunden-Turnier um die deutsche Hotel-Hallenfußballmeisterschaft Erster der Gruppe.

Neben den Kickern von Turbine Balm qualifizierten sich bei dem jährlich in der Soccerworld Berlin stattfindenden Turnier noch die vier Berliner Teams des Hilton, des Abba Hotels, des H10 Berlin Ku’Damm und die Centrovital All Stars für die Zwischenrunde auf dem Weg in das Finale nach Düsseldorf. Gegen diese starke Konkurrenz setzte sich die Turbine verdient durch und konnte auch durch einen kleinen Wackler gegen das Abba Hotel nicht aus der Spur gebracht werden.

Zum Abschluss der Gruppenphase konnte mit einem 12:1 gegen die Centrovital All Stars zusätzlich noch der höchste Sieg des Tages erzielt werden. Damit sicherten sich die Balmer einen souveränen ersten Platz und die direkte Qualifikation für das Finalturnier in Düsseldorf am 6. Dezember.

Von Cornelia Meerkatz