Fußballspiel in Bansin: 3500 Euro zur Unterstützung krebskranker Kinder gesammelt

Bansin

Welches wunderbare Zeichen: Bei der Benefizveranstaltung des FC Insel Usedom gegen den Greifswalder FC II in Bansin unter dem Motto „Kicken für Kids“ kamen zugunsten krebskranker Kinder stolze 3492,50 Euro zusammen. Mit großer Freude nahm Andreas Landgraf (r.) von der Kolibri Stiftung den symbolischen Scheck entgegen. Mit ihm freuten sich Lars Stroth (Ahlbecker Seebrücke), Ronny Lange (Inselliebe), Steffen Benthin (Vereinschef FC Insel Usedom) und Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (v.l.).

Mit der Unterstützung vieler Sponsoren hatte es am Bansiner Fischerweg ein Highlight der besonderen Art gegeben. Eine Hüpfburg, Torwandschießen, Foodtruck. Kinderschminken und eine große Tombola bildeten das Rahmenprogramm des Landesligaspieles, das zudem überraschend mit einem 4:3-Erfolg der Bansiner endete.

Die Kolibri Krebshilfe aus Berlin, Nutznießer der Spende, hat vielfältige Kontakte auf der Insel Usedom. Unter anderem wurden an der Ückeritzer Ostsee-Schule bei einem Projekt von Schulleiter Peter Biedenweg Lernroboter für schwerkranke Schüler finanziert. Als Fortuna fungierte bei der Veranstaltung Bettina Landgraf von der in ganz Deutschland aktiven Kolibri Stiftung, sie zog die Glückslose. Über ein signiertes Trikot vom 1. FC Köln freute sich Simon Wagner (10), ein Wellness-Paket gewann Steffen Goetsch und den Hauptpreis, zwei Eintrittskarten für das DFB-Pokalfinale in Berlin, bejubelte Tilo Graeber aus Bansin.

Von Cornelia Meerkatz