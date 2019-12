Gäste auf Spurensuche: Hotelkrimi erobert Zinnowitz

Zinnowitz

In diesem Hotel geht’s richtig zur Sache: Eine Geburtstagsfeier wird zur mörderischen Falle für einen der Gäste. Da wären zunächst drei Geschwister und ein reicher Onkel, der zehn Millionen Euro zu vererben hat. Doch zerbricht womöglich an dem vielen Geld der geschwisterliche Zusammenhalt der Erhardts? Gehen sie, wie es ein bekanntes Sprichwort sagt, für Geld über Leichen? Oder schaffen sie es, das Geld schwesterlich und brüderlich zu teilen?

Wer all das und noch viel mehr herausfinden will, sollte sich das neueste Projekt der Vorpommerschen Landesbühne vormerken. „Alles Gute!“ heißt das Stück. Gemeinsam mit dem Zinnowitzer Hotel Preußenhof wird erstmals ein kriminalistisches Stationstheater angeboten. Und während die Gäste auf den nächsten Gang eines leckeren Menüs warten, gibt es überraschende Antworten und Wendungen.

Natürlich geht’s auch lustig zu

Regie bei diesem ganzen Spektakel führt erstmals Torsten Schemmel. Er ist vor allem als Schauspieler bekannt. 156 Produktionen und ca. 250 Rollen in Theater & Film weist seine Biografie aus. Schemmel studierte nach der Film-Acting-School Köln an der Theaterakademie Vorpommern und gehört seit 2009 zum Stamm-Ensemble der Vorpommerschen Landesbühne. Er spielt aber auch in Neubrandenburg/ Neustrelitz, Schwerin, Bochum oder Köln. Der Mime ist dank seiner markanten und facettenreichen Stimme auch als Hörspielsprecher tätig.

Nun inszeniert er zum ersten Mal an der Vorpommerschen Landesbühne – und gleich ein so außergewöhnliches Projekt, wie ein Theaterstück, das in einem ganzen Haus spielt. Der Schauspieler, den man sonst zumeist auf der Bühne erlebt und dessen vor Situationskomik sprühende wunderbare Open-Air-Rollen schon Kultstatus haben, wagt sich damit auf neues Terrain. „Die Idee dafür kam uns beim Zinnowitzer Neujahrsempfang in diesem Jahr. Das Hotel ist wie geschaffen dafür und der Saal hat auch schon aktivere Zeiten erlebt“, erläutert Schemmel.

Auf dem obersten Balkon wird’s ernst

Dennoch, das betont er ausdrücklich, sei sein Script mehr als ein Krimidinner, wo alle Zuschauer auf den Plätzen bleiben und nur den Mörder erraten müssen. „Bei mir werden die Gäste aktiv ins Geschehen einbezogen“, versichert er. Es gebe viel zu lachen, „aber nur rumsitzen ist hier nicht. Hier wird sich bewegt“, so Schemmel. Das sei wichtig, weil man sonst die wichtigen Dinge gar nicht mitbekäme. Zum Beispiel der Kampf auf einem Balkon im obersten Stockwerk. Dass hinterher einer weniger dort stehe, liege in der Natur eines Krimis. Also: Alles raustreten auf den Hof.

Oder in die Tiefgarage, wo Hoteldirektor Dr. Michael Kroetzke, der zugleich der Onkel von Geburtstagskind Boris ist und von Erwin Bröderbauer gespielt wird, unter vorgehaltener Pistole mehr als windige Anweisungen gibt. Zugeschaut (von außen durch die Scheibe) werden darf auch bei spektakulären Begegnungen im Swimming-Pool. Ob alle wieder lebend das rettende Ufer erreichen, wird sich zeigen ...

Leckeres Mehrgangmenü gehört dazu

Das Team des Hotels Preußenhof um Geschäftsführerin Cathleen Mendle jedenfalls freut sich schon sehr auf den Hotelkrimi. „Für uns ist dieses Spiel eine saisonverlängernde Maßnahme. Wir haben extra für die Inszenierung ein wunderbar gelegenes Hotelzimmer freigehalten und hoffen, dass es sehr nachgefragt wird“, so die Hotelchefin. Außerdem gebe es ein super leckeres Mehrgangmenü dazu.

Premiere für „Alles Gute“ ist am 28. Januar um 18.30 Uhr. Weitere Spieltage: 25. Februar, 11. März und 22. April jeweils 18.30 Uhr. Karten gibt es im Hotel Preußenhof und an der Theaterkasse.

