Trassenheide

Corona, Abstand, Hygiene und Verhaltensregeln: Diese Worte bestimmen gegenwärtig die Vorbereitungen der Trassenheider Tourist-Information für die Wiedereröffnung ab Montag. „Die Regeln müssen wir klar kommunizieren und gut sichtbar für den Gast anbringen“, sagt Stefanie Pflock vom Eigenbetrieb. Nur eine begrenzte Zahl von Personen soll im Warte- und Gästebereich zugelassen sein, um den Mindestabstand einzuhalten. Neuralgische Punkte sollen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.

„Die Sicherheit des Gastes steht im Vordergrund“, betont Sandra Pantermehl, die gegenwärtig mit den Mitarbeitern die pandemiebedingten Auflagen im Haus umsetzt. „Ein regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten ist genauso wichtig wie die Lenkung der Besucher für den Zutritt und das Verlassen des Hauses. Dazu kommen die Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter.“

Meldescheine in der Tourist-Info

Die Vermieter sind aufgerufen, die Meldescheine in der Tourist-Information ab Montag in den Öffnungszeiten (10 bis 15 Uhr) abzuholen. „Bei Bedarf können diese auch zum kontaktlosen Umgang versendet werden. Um Kontakte zu minimieren, empfehlen wir die Kurabgabeerstellung mittels elektronischen Meldescheins. Die Abrechnung der Meldescheine sollte möglichst kontaktlos erfolgen. Die Vermieter sollten diese sortiert und beschriftet in einen Briefumschlag in den Briefkasten der Tourist-Information werfen. Bei persönlicher Abrechnung vor Ort wird grundsätzlich um bargeldlose Zahlung gebeten“, so Pflock.

Wenn die Gäste ins Ostseebad kommen, sind sie gewohnt, mit Veranstaltungen bespaßt zu werden. Großveranstaltungen sind wegen der Corona-Krise bereits abgesagt. „Das Thema beschäftigt uns natürlich. Es geht um die Umsetzung der Anforderungen, wie beispielsweise jeden Gast mit Namen, Anschrift und Telefonnummer zu erfassen, das Veranstaltungsareal einzugrenzen und maximal 150 Teilnehmer bei Outdoorveranstaltungen. Jedem Besucher müssen ein Sitzplatz und 10 Quadratmeter zur Verfügung gestellt werden. Die Konzepte sind in Planung“, meint Stefanie Pflock.

Kurabgabe bleibt: Mehrkosten durch Auflagen

Sie verweist darauf, dass dennoch Gäste die Kurabgabe entrichten müssen. „Die Auflagen zur Minimierung des Infektionsrisikos sind mit zusätzlichen Kosten verbunden. Es stellt quasi eine Umverteilung der Kostenpositionen dar, damit ein sicherer Tourismus gewährleistet werden kann“, betont Bürgermeister Horst Freese.

Unterdessen bereitet sich Jörg Nitschke mit seinem Team des Trassenheider Campingplatzes „Ostseeblick“ auf die Anreise der Camper vor. „Wir haben die Zeit genutzt, um Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen. Jetzt setzen wir die Sicherheitsstandards für den Campingurlaub um. Der Aufwand ist enorm, da die Nutzung der gemeinschaftlichen Sanitärräume besonderer Hygiene- und Abstandsvorschriften bedarf. Das Team zieht mit.“

Das gilt auch für die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes, die jetzt die Promenade saisonfein machen. „Vor Herrentag und Pfingsten steht noch die komplette Reinigung der touristischen Hotspots auf dem Programm“, so Stefanie Pflock.

Strandkorbvermieter Alexander Meyer aus Trassenheide hat am Donnerstag die ersten 50 Strandkörbe aufgestellt. Quelle: Privat

Unterdessen bereiten sich auch die Trassenheider Strandkorbvermieter auf den Saisonstart vor. So transportierte beispielsweise Alexander Meyer am Donnerstagmorgen bei strahlendem Sonnenschein die ersten 50 Strandkörbe ans Wasser – in der Hoffnung, dass die ersten Sonnenhungrigen bereits am Wochenende regen Gebrauch vom Angebot machen.

Weitere Informationen: www.trassenheide.de

Von Henrik Nitzsche